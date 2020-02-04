恐怖情人在女友老家門口放鞭炮 檢依恐嚇罪起訴他

北市一名謝姓男子不滿女友委託她的妹妹去兩人同居住處將行李搬走，竟跑去女友位於新店的老家大門口放鞭炮、撒冥紙。事後，妹妹提告，台北地檢署認為謝男這些行為屬對被害人的「惡害通知」，足使人心生畏懼，今依恐嚇罪將他起訴。

檢警調查，謝姓男子與其同居女友都有毒癮，兩人一起在北市租屋同居，去年某日上午，兩人疑似發生爭執，女友便打電話要求妹妹去租屋處幫她把行李搬回新店老家放。

妹妹照做後，下午在老家休息，卻聽到屋外有人放鞭炮的聲音，懷疑是謝男報復，調閱公寓大門監視器畫面，果真發現是謝男走進巷弄，在門口放鞭炮、撒冥紙。

妹妹出面提告，強調謝男已經不是第一次這樣做，甚至曾經開車衝撞老家大門，讓家人們擔心受怕，之前顧及情面不願報案，這次實在是忍無可忍，擔心他會進一步做出危害家人生命的事情。

檢方屢傳他不到，發布通緝，最後在宜蘭監獄找到他，他因另案在服刑。據了解，謝男否認有恐嚇意圖，辯稱自己「鞭炮太多」，所以心血來潮帶去那邊放，「放鞭炮錯了嗎？路上都會有人放鞭炮啊！」他還說，曾經也有做過類似的事情，但那次北檢檢察官並沒有將他起訴。

承辦檢察官綜合考量謝男之前的所作所為，認為他這次放鞭炮、撒冥紙的行為屬針對被害人所傳達的「惡害通知」，足使被害人感到心生畏懼，並非只是單純發洩情緒，已觸犯刑法恐嚇致生危害安全罪，今依法起訴。