悔婚女產兩胎還巴著前男友要533萬 「正宮」不爽

陳姓男子原和馮姓女子訂婚，但馮女卻無故悔婚、不告而別，半年多後再次現身，並以「要到澳大利亞留學」、缺生活費等理由央求陳應援。陳自2010年5月起至2013年9月間前後給付533萬元，但他稱事後才知馮女已嫁作人妻、連產2子，馮女也沒「出國留學」，提返還借款訴訟。台北地院判馮女應給付60萬元，陳上訴，高等法院判她應再吐35萬5千元。

陳已婚，陳妻2014年底發現丈夫和馮女關係詭異，陳這時控告馮女詐欺、竊盜、侵占，但台北地檢署皆處分不起訴確定。

陳姓男子表示，他對馮女照顧得無微不至，對方提出金錢、物品的需求幾乎有求必應，兩人2008年間還曾訂婚，但女方後來卻不告而別，直到翌年初才又主動聯繫他。

2010年起，馮女多次向陳商借金錢「救急」，2011年4月，她訛稱要到澳洲留學，希望陳能匯個約150萬台幣資助，接下來馮女也陸續請陳匯款。2012年11月，陳得知馮女已和錢姓男子結婚生子，他事後向馮女查證，馮女訴苦「丈夫苛刻，棄子女不顧，婚姻生活很慘澹」。

陳說，因馮女表示要和妹妹買房子「當保障」，因此又向他借房屋頭期款、貸款和「婚後生活費」。

馮女抗辯，指兩人解除婚約後，但「持續交往」，這些錢都是陳基於情誼所贈與，並無消費借貸關係。她說，與錢姓前夫交往後「不慎懷孕」，2012、2013年間陸續產子，她不知道該怎麼跟陳解釋，只好說是「出國留學」，她沒有要詐騙的意思。

馮女說，陳得知她結婚生子後，並沒有不高興，還對她小孩很好，持續供應她的生活，怎麼會是詐欺？至於購屋款部分，她認為也是陳的贈與，並主張陳遲至2016年8月12日才提民事訴訟，應已罹於時效，可以不還錢。

高院調閱雙方通聯紀錄，對話包括「青仔，黑豬要告訴妳，現在我有女朋友關係，可能會論及婚嫁，要對她負責及不要造成彼此困擾，所以黑豬不能再和妳聯絡及提供金錢幫助了！很開心和青仔有段緣分，也祝福妳愈來愈順利，家庭美滿幸福！」、「黑豬早！八月是我兒子生日又是父親節，我還有房貸要繳，也是你最後一次給我生活費了，那月初就麻煩你匯給我八萬當好彩頭，我過一年或兩年房子有漲我就想賣掉賺點錢，因為後面的連本帶利我可能就還不出來，所以你快保佑我滴房子會漲。」。

高院認為，陳在2013年間就知道馮女有小孩，也虛構留學，但到2016年8月才提告，侵權行為請求權逾時效，這部分馮女可以拒絕賠償。不過馮女誑稱和妹妹要在汐止買房，還督促陳盡速匯「生活費」，但她根本沒買房子，這手法「背於善良風俗」，應該賠償。