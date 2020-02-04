李全教涉議長賄選案判9月 決定今下午提前到案執行

台南市議會前議長李全教接到台南地檢署2月13日到案執行涉議長賄選案的9個月刑期，李表示，預定下午提前主動到案。李全教表示，他不迴避司法，但會積極尋求非常上訴來爭取平反。

李全教表示，民進黨政府不甘他贏得議長選舉，先揑造理由收押他，再找證據起訴他、抹黑且拔掉他的議長職務，如今沒證據，要判他無罪無法對上面交代，只好變更法條改判，試圖剝奪他再次參選公職的機會。