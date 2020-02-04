凱擘未屆期改善差別待遇再罰1200萬 法院判免罰

有線電視系統經營業者凱擘公司於2016年間與全球數位媒體、佳訊視聽分別對全國數位、大豐等新進及跨區有線電視系統經營者與舊有業者採取差別待遇，給予不同交易條件，遭公平會裁罰4100萬元，且屆期未改正違法行為再罰1200萬元。最高行政法院去年判免罰4100萬元，由於該確定判決有既判力，台北高等行政法院認為罰1200萬元的「前提」已除去，日前判凱擘勝訴，可上訴。

根據公平會調查，凱擘、全球數位媒體及佳訊視聽等三業者，在談2016年度代理頻道的授權條件時，針對新進有線電視系統經營業者（全國數位、大豐跨區、新高雄、北都、數位天空），訂下以開播區域行政戶數15%作為最低簽約戶數的基準，用來計算授權費用。

另一方面，凱擘等三業者對原有的有線電視系統經營者，卻明顯較優厚，授權條件與新進業者截然不同，是以其實際訂戶數打6至7折的方式來做為授權費用的計算基準。

2016年間，公平交易委員會認為凱擘等3業者無正當理由差別待遇，有限制競爭之虞，違反公平交易法第20條第2款規定，命凱擘應在1個月內改正違法行為，並裁處4100萬元罰鍰。另全球數位媒體、佳訊視聽各處以4000萬元、4500萬元罰鍰，合計罰3業者1億2600萬元。

凱擘不服提告，台北高等行政法院前年6月間認定原處分並無不法，判決敗訴。案經上訴，最高行去年10月17日判決廢棄原判決，原處分撤銷，凱擘免罰4100萬元確定。

當時公平會裁罰凱擘4100萬元後，續行調查其是否依前處分改正違法行為，凱擘從2016年12月16日起至2017年8月28日期間，曾分別提出改正方案請公平會為行政指導，並對公平會的意見為補充說明。

不過，公平會認凱擘最後所提降最低保證戶數為10％、超過MG部分訂戶數給予優惠折扣、針對數位天空公司給予找補措施交易條件，雖已有部分改正，但仍未完全消弭其對不同交易相對人差別待遇，認定凱擘未依前處分意旨改正違法行為，依法裁處罰鍰1200萬元，並令限兩個月內改正。

凱擘再次提告，一審審理期間，4100萬元案已判決確定。依行政訴訟法及相關判例，以「行政處分合法性」為訴訟標的的「撤銷訴訟」，如經法院實體判決認「行政處分違法」而撤銷行政處分確定者，則具有「實質確定力（既判力）」，當事人均應受其拘束，對以「前行政處分」為基礎所作成的「後（原）處分」所提起之訴訟，法院也應以該確定判決為基礎作成判決，不能為相反於該確定判決內容的判斷。