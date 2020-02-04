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好奇？國小警衛默許女童摸下體 涉及猥褻挨告

2020-02-04 12:05聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市某國小康姓警衛平日與一名就讀三年級的女童交情頗好，常陪女童騎腳踏車、玩手機；然而，這段忘年交卻因康放任女童觸碰、撫摸他下體而變調。女童姑姑、班導察覺異狀報警，橋頭地院近日依對未滿14歲女子猥褻罪，判處康有期徒刑8月，念在他獲家屬原諒，獲緩刑4年，可上訴。

判決指出，康在2017年底時，獨身進入校舍廁所，沒想到女童也尾隨入廁。女童正值對異性性徵好奇的年紀，於是主動表示想撫摸康的私處，康竟然直接褪下褲子、裸露隱私部位，讓女童撫摸，猥褻得逞。女童姑姑不久後發覺，女童在學校與陌生人互動有異，才請學校班導師協助觀察。

女童班導師調閱校內監視器，看到某天康姓警衛獨自進入廁所後，女童也尾隨入內，兩人共處1分多鐘後才一同走出廁所。老師進一步詢問女童，女童說曾在姑丈手機內看過一些性愛影片，所以有一些興趣，才跟警衛說想要摸摸看，主動去碰觸；老師一聽到是女童主動去碰觸，還反覆確認兩次，從女童反應、表情判斷應該是真話。

班導師在了解案發經過時，女童起初只說有摸康姓警衛胸部、腹部，直到老師額外追問有沒有碰觸「尿尿的地方」時，她才小聲地承認，老師判斷女童應該也知道自己做錯事，才刻意迴避。老師當機立斷通報並報警處理；康姓警衛遭橋頭地檢署依法起訴。

橋頭地院審理認為，康身為校園警衛，又是智識見全的成年人，在常與女童互動的情形下，理應妥適照顧女童，但他在女童行為產生偏差時，卻未能及時給予導正，反而不自我約束，容許女童碰觸他私處，可見他法治觀念有薄弱。

但合議庭考量，康是被動容許女童碰他私處，並沒有趁機亂摸女童身體，念在他坦承犯行，態度尚可，也與家屬以15萬元達成和解，女童家屬在調解筆錄中，請求法院從輕處置並給予緩刑宣告。

橋頭地院依對未滿14歲女子猥褻罪，判處康有期徒刑8月，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並接受法治教育5場次，可上訴。

康姓警衛放任校內就讀小學三年級的女童碰觸他私處，遭橋頭地院依對未滿14歲女子猥褻...
康姓警衛放任校內就讀小學三年級的女童碰觸他私處，遭橋頭地院依對未滿14歲女子猥褻罪，判處有期徒刑8月，緩刑4年可上訴。示意圖／ingimage
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猥褻班導師

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