打死同居人4歲女死刑變無期 對續押「沒意見」

男子莊嘉億受入監服刑的女友託付，照顧她4歲的女兒，卻拿鐵棍痛毆，打到女童右腿骨外露，活活被虐死，新北地院依成年人對兒童犯殺人罪判莊死刑，莊母劉禎梅也因共犯身分被處無期徒刑。高等法院認為莊自知行為殘忍，但不知如何表達歉意，改判無期徒刑，依遺棄致死罪判莊母9年徒刑。因羈押期限將至，高院代最高法院開延押庭，莊對繼續羈押沒有意見。

本件是檢察官提起上訴，莊本人雖沒上訴，但高院依職權上訴。

4歲的女童生父與生母沒有結婚，生父也一直沒辦認領手續。檢、警調查，女童被母親託付給莊（27歲）後，未受到好好照顧，滿嘴蛀牙造成咀嚼不便、進食困難，卻被莊當成不愛吃飯，以打罵方式管教逼迫。2017年10、11月間，女童三度被莊痛毆，臉、腿、臀等部位瘀傷，右大腿甚至嚴重骨折，骨頭刺穿皮膚、暴露。

劉禎梅雖發現女童受重傷，但擔心虐童案件曝光，通緝中的兒子會被抓，放任女童傷勢惡化，甚至向訪視的社工謊稱女童不在家；女童當年11月22日因敗血性休克死亡。

高院囑託台大醫院鑑定有無教化、再犯與矯治可能。台大醫院認為，莊會持續虐待女童，主因是女童母親入獄，莊的生活失去依靠，他的個性又依賴、容易逃避問題，因此而衝動。鑑定報告指莊再犯可能性為低至中度，也高度具反社會人格疾患，再社會化可能性則難定論。

高院認為莊嘉億恣意傷害女童，女童命危時，他也不送醫，這對母子的「不作為」手段害女童死亡，應加以譴責。莊曾因本案而有尋短之舉，也坦承殺人，稱願將入監服刑後的工場勞作所得全數賠給女童家屬，高院認為莊的犯行未達公政公約「情節最重大之罪」程度，殺人犯意是出於「間接、不確定故意」，與更嚴重的直接、確定故意殺人手法有別，去9月24日改判無期徒刑。

當高院宣判時，女童阿嬤哭了1個小時，她想到孫女當初被打到「動都不能動」，覺得實在太殘忍。她痛罵「凶手應該就是死刑啦！不能改判無期徒刑！廿年後出來又是一條好漢！」。

本案目前上訴最高法院中，因莊的羈押期限將在2月5日屆滿，高院今代最高院開延押訊問庭。莊表示，目前身體狀況良好，對於繼續羈押與否，他和律師、檢察官都沒有意見，高院表示繼續羈押與否將待合議庭評議。