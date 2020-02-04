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檢察長人事布局 檢審委員第一次辦「海選」

2020-02-04 11:50聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

台灣高檢署前檢察長王添盛去年12月退休，職務另人暫代，檢察長出缺牽動全國檢察長異動；總統大選後，法務部擬重行人事布局，檢察官人事審議委員會票選委員今天起辦理票選活動，結論將作為票選委員在檢審會提供檢察長名單的建議參考。

包括王添盛在內，全國共有4個檢察長職務出缺，依人事作業流程，檢審會應推荐缺額2倍人選、即8名適任者供法務部長蔡清祥圈選，票選委員建議名單有一定影響；這是票選檢審委員首次辦理「海選」，未來可望形成慣例。

票選檢審委員今天發布遴任檢察長建議人選案徵求公告，主旨為辦理遴任檢察長建議人選審議案，即日起徵求遴任檢察長候選人意願，供檢審委員提前向各方蒐集意見。

公告說，於徵求期間，凡符合資格者，今天起至2月10日17時30分截止，可向任一票選檢審委員表達意願，票選委員將於彙整後公告，再向各方蒐集意見，各界也可向檢審委員提供意見；票選委員預訂2月13日舉行「會前會」，再於2月14日上午10時的檢審會與官派委員討論。

至於受理報名方式，是以電子郵件或Line傳送報名表給票選檢審委員，格式不拘，但須包含姓名、現職及服務單位等資訊，有提供適任檢察長的事蹟或資歷尤佳，如已向高檢署人事室報名者，毋須再向票選檢審委員報名。

接受報名的票選檢審委員是陳錫柱、林達、蔡明達、陳淑蓉、張瑞娟、郭靜文、李廷輝、陳靜慧、張姿倩等9人。

圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影
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法務部檢察官蔡清祥

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