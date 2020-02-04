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公車靠站騎士追撞身亡 法官認為臨停必占用車道輕判

2020-02-04 10:16聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆客運林姓駕駛停靠站牌讓乘客下車，黃男騎機車撞擊公車後側，傷重死亡，林被依過失致死罪嫌起訴。基隆地院審結，以黃騎車未注意車前狀況為肇事主因，另及依現場路況分析，林臨停讓乘客下車必會占用車道，輕判拘役30日，緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，基隆客運林姓司機2018年5月22日下午駕駛R66號公車，沿基隆市北寧路往瑞芳方向行駛，行經「望海巷」公車站牌處，靠邊臨時停車讓乘客下車。

黃男此時騎普通重型機車經過同一路段，直接撞擊林男駕駛公車後方，人車倒地受傷送醫，因第 4、5頸椎骨折併中心脊髓症候群、肺炎，導致中樞神經性休克、呼吸衰竭死亡。林男駕車有礙後方車輛通行，被控過失致死罪。

法官查出，事故地點為基市府核定的「望海巷」公車站牌處，站牌上確有「R66號」停靠資訊。公車站位前方路面雖未劃設公車停靠區指示，但不影響為公車站位事實。

法官表示，公車行車紀錄器錄影畫面顯示，林男確有在車輛靜止狀態下，開啟車門供乘客下車，從臨停到發生事故僅約20秒鐘時間，難認林停車讓乘客下車有違規。

交通部公路總局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會，這起事故黃騎車疏未注意車前狀況，追撞路邊停車為肇事主因。另依公車位置計算，車道旁側尚有1.4 公尺寬路肩，公車明顯跨越機車道與一般車道，有礙後方車輛通行。

法官認為，公車長11.26公尺、寬2.5公尺、高2.937公尺，縱使林將公車停靠至路肩最外側，仍會佔據道路範圍至少1.1 公尺。黃騎車撞擊公車位置在路肩，換言之，林無論如何停車均無法防止事故發生。

法官考量黃男違規為肇事主因，親人並已受領強制汽車責任保險賠償金等201萬1588元。黃的親人雖無民法請求權，但林仍願賠付18萬元達成和解，判處林拘役30日，可易科罰金。緩刑2年。

基隆客運林姓駕駛停靠望海巷站牌讓乘客下車時，黃姓騎士擊公車後側，傷重死亡，法院依...
基隆客運林姓駕駛停靠望海巷站牌讓乘客下車時，黃姓騎士擊公車後側，傷重死亡，法院依過失致罪嫌起訴判處林拘役30日。緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影
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