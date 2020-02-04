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不滿執政 男子台南市政府丟雞蛋處拘役10日

2020-02-04 09:34聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

42歲鄭姓男子因不滿民進黨執政，去年11月17日晚上9時17分前往台南市政府1樓大門前，公然朝正門玻璃丟擲2顆雞蛋，蛋汁噴黏玻璃髒汙，他持相機攝錄所造成的畫面後騎機車逃逸，隔天經駐衛警發現後循線查獲，鄭坦承犯行，表示一時失慮所致，市府指出，若鄭誠心道歉，日後不再犯，請求法官從輕量刑，台南地院認鄭犯侮辱公署罪，處拘役10日，緩刑2年，可上訴。

台南地院審酌，鄭僅因宣洩心中不滿，即以丟雞蛋方式侮辱公署，損及台南市政府尊嚴，其行為應予非難，惟念及鄭犯後坦承犯行，以及市府方面表示，若鄭誠心道歉、日後不再犯，則請求予以從輕量處等一切情狀，量處拘役10日，可易科罰金。

檢警調查，鄭因不滿民進黨執政，去年11月17日晚上9時17分，前往台南市府永華市政中心1樓大門前，公然朝正門玻璃丟擲2顆雞蛋，造成蛋汁噴黏玻璃上的汙染難看外觀，並持相機攝錄所造成的畫面後，走回輕機車停放處，騎車逃逸。直隔天上午6時20分許，經駐衛警發現後，報警調閱市府大門及附近走道監視器攝錄的影像，循線查獲。

鄭坦承犯行，表示因一時失慮，致罹刑案。台南地院認鄭犯後已坦承犯行，經此偵審程序，當知所警惕，應無再犯之虞，諭知緩刑2年，給予自新機會。

台南地院認鄭姓男子犯侮辱公署罪，處拘役10日，緩刑2年，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認鄭姓男子犯侮辱公署罪，處拘役10日，緩刑2年，可上訴。圖／本報資料照
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雞蛋民進黨

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