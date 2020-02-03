色男借邀女車內躲雨 竟載回家性侵被判3年6月

林姓男子被控去年5月間駕車搭載兒子行經台南市四草大橋，見女被害人在橋下躲雨，林邀請她進入車內躲雨後，搭載回林住處，先將兒子送回林母親住處，再返回住處和她聊天，違反她意願涉嫌性侵，台南地院依林違反犯強制性交罪，判處徒刑3年6月，全案可上訴。

判決說，林去年5月5日下午3點多駕車搭載兒子，經過安平區四草大橋，恰巧女被害人和她友人在躲雨，林邀請2人進入車內避雨，下午5點多她的友人先行離去，女被害人表示要到高雄與友人聚會。林表示他也要到高雄，可順道載她前往，她搭乘林轎車輛返回林在台南市住處。

林先將兒子送往母親住處，林晚上7點多返回住處後，和她在客廳聊天，詢問是否願意交往被拒絕後，強行擁抱、親吻脖子。她將林推開後，林又以邀請參觀房間為由，拉她到二樓房間後關門性侵得逞，女被害人事後不甘受辱，報警法辦、起訴。林矢口否認有何強制性交犯行，供稱兩人合意性交，他沒有強迫對方。

法官調查，女被害人於當晚上9點多，以通訊軟體告知友人「我被他硬上」、「他說要去高雄辦事是騙我的」、「我努力掙扎了也哭說不要不要」。她的友人也出庭證稱，曾收到相關內容。