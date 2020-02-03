為安定民心 新竹地檢署快速偵結3件武漢肺炎假訊息

網路謠傳武漢肺炎感染病患自行從台大竹東醫院離院假訊息後，新竹地檢署於1月30日晚間立即分案啟動偵查，經檢察官翁貫育偵辦並向上溯源，2天內偵結3件3人，並依情節輕重分別提起公訴及為緩起訴處分。

檢警調查，1月30日發現何姓網友張貼「請注意，竹東有感染者亂跑，台大落跑的，到竹東的請戴口罩，必(避)免感染，這是真的喔」的網路流言，即主動透過轄區醫療院所聯繫平台確認為假訊息，並指分由翁貫育檢察官指揮新竹縣政府警察局竹東分局偵辦。

追查後，發現在該則訊息前，林姓網友亦有一則「剛剛得知消息~~新竹往來大陸的工程師，已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」，以及陳姓網友張貼「剛剛得知消息~~新竹往來大陸的工程師，已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」，認有併同偵辦必要，分別於1月31日及2月3日迅速訊畢3人，偵查終結。

檢方考量陳姓網友貼文張貼在有77人的竹東夢公園社區LINE 群組，接觸者眾，且該訊息也確實衍生何姓網友假訊息，認應從嚴起訴；而林姓網友貼文因有加註「(姑且不論消息正不正確，還是要真的提高警覺)有去竹東台大醫院的，記得戴口罩，消毒工作要做好，提醒大家」等文字，且至查獲為止僅有3人回應；何姓網友則目前無業，經濟狀況勉持，認其2人經此偵查程序，均已知散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息之嚴重性，認以支付緩起訴處分金各新台幣1萬元為適當，告訴人台大醫院竹東分院亦同意上開條件。