疑陸妻外遇砍53刀送歸西 女兒替父求輕判

呂姓男子懷疑王姓陸配外遇，去年8月6日晚間在她經營的檳榔攤口角，當晚10點多返回宜蘭縣頭城鎮住處時，又繼續吵，呂拿手果刀狂刺妻子身體53刀；王姓妻子傷重不治。隔天女兒回家時，發現母親的房間內有血水流出、房門上鎖，驚覺不妙。呂逃往胞妹家，但胞妹報警，他急逃離，幾個小時後在桃園遭逮。宜蘭地院依殺人罪判呂12年8月徒刑，禠奪公權6年，呂和檢方皆上訴。高院今行準備程序，大女兒一看到羈押中的呂，問候「有沒有想我？」，並請法官「判輕一點吧！」。

62歲的呂有竊盜、毒品前科，他坦承殺妻（46歲），稱妻子當時用言語刺激他，執意離婚，他很生氣，便拿刀往她背部跟胸口猛刺，因當時失去理智，「我不知道刺了幾次」，大概刺了2分鐘才停下。

死者頸部13處、胸部16處、背部24處銳器傷，頸動脈、肺臟、心臟傷勢併大量出血，因出血性休克而死亡。宜蘭地院審酌呂與妻子結婚多年、育有二女，他下手凶殘、殺意甚堅，在審理期間一再指責妻子在外與多人「濫交」，推諉殺人過錯，認為態度不足取。但法官考量呂目前因中風而行動不便，曾擔任解說員工作，判他12年8月徒刑，禠奪公權6年。

檢察官和呂皆上訴。高院今開庭，以被害人家屬身分到庭的大女兒一看到呂，便問候說「有沒有想我？」，呂向法官說「真的很後悔」。

呂說，他中風了，在看守所裡「身體都壞掉」，走路也會跌倒，想要聲請交保、就醫來調理身體。律師辯護，呂在妻子身上投注太多心力資源，結婚19年了，對方又堅持要離婚，一時失慮才犯大錯，呂希望能彌補兩人所生的小孩。律師表示，如果「家屬」想原諒、請求減刑，應審酌是否有減輕其刑的空間。