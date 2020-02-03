鄰居種樹越界他拿鋸子修剪39棵樹 判賠償25萬多元

彰化莊姓男子在父親土地上種樹銷售，但緊鄰的林姓男子認為樹根越界，以鋸子鋸毀，導致莊男有76萬多元損失，提告請求損害賠償，林男認為是莊男長期放任樹木隨意生長，多次請求他修剪樹木卻置之不理，彰化地院認定，林男以不正當手段侵權，遭鋸損的樹木共39棵，判林須賠償折損金額25萬1050元，可上訴。

判決書指出，莊男取得父親同意，在彰化和美鎮土地種樹木，林男卻在2018年9月中旬以鋸子鋸毀多棵樹木，林男指稱，樹上有虎頭蜂築巢，家人都曾遭蜂咬傷，他還因此患憂鬱症，2018年9月正值山竹颱風來襲，擔心樹木因狂風吹襲導致自家房屋磚瓦、窗戶損壞，才修剪部分枝葉，樹木修剪後並未死亡，至今生長狀況良好，並未損壞。

林男涉嫌損毀犯行，彰化地檢署以不起訴處分，民事求償部分，彰化地院調查，莊男與林男房屋基地間建有高牆，從訴訟所提照片，樹木枝葉沒有逾越地界，林男妻提出2015年因臉部叮咬傷應診，林男2018年及2019年間因憂鬱症求診，不足以證明是因樹上的虎頭蜂叮咬造成或因此罹患憂鬱症，若真有蜂窩也應請相關單位到場摘除，而非擅自修剪樹木。