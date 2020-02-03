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酒醉男假扮警察命小黃司機酒測 遭緩起訴戒酒治療

2020-02-03 16:10聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

從事珠寶設計的黃姓男子，酒後假扮警察，涉嫌持玩具槍對著何姓司機頭部比劃，命令司機吹氣酒測，導致司機心生畏怖。士林地檢署日前偵結，檢察官認為，黃男多次酒後惹事，應戒癮治療，以緩起訴處分，1年內需自費完成戒酒治療。

27歲黃男去年9月1日凌晨3時許，在酒後穿上警察便帽、警用反光背心，還背上槍背腰帶，攜帶一把空氣瓦斯槍，陪著林姓友人在北市內湖區搭乘計程車。黃男在林上車後，明明無酒測設備，竟持玩具槍朝何姓司機頭部比劃，命令吹氣酒測，導致司機心生畏怖。

黃男從2017年至2018年間多次酒駕，遭士林、台北地方法院判刑，短期間內又因酒後失慮觸法。檢察官認為，黃男應接受專業醫師協助解決酒精成癮，及矯正飲酒後行為模式的戒癮治療。

黃男酒醒後，坦承假扮警察叫司機酒測，願意自費參加士檢緩起訴處分附帶減害飲酒戒治治療實施計畫，漸進戒除酒癮，進而回復正常生活，降低飲酒衍生的犯罪。

檢察官考量，黃男需照顧中風母親，給予自新機會，以緩起訴處分，緩起訴期間1年6月，期間應支付司機10萬元，且1年內依醫療機構指定時間到場，自費接受治療，不得無故未依時間接受治療逾3次，且不得對戒癮治療人員有強暴、脅迫、恐嚇等行為。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片
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警察檢察官計程車

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