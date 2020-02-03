葬儀社處理後事見異狀！思覺失調男毆死母親重判18年

罹患思覺失調症的古姓男子，前年懷疑母親下毒造成他精神錯亂，涉狠心毆死母親。情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 罹患思覺失調症的古姓男子，前年懷疑母親下毒造成他精神錯亂，涉狠心毆死母親。法院審理後，依殺害直系血親尊親屬罪，判古男18年；執行完畢後，施以監護5年。全案可上訴。

宜蘭地方法院判決書指出，宜蘭市古姓男子平時與8旬陳姓母親相依為命，但他在民國107年9月8日上午8時至下午2時許，因不滿古母撕毀他的文件，妨礙他念經超渡，甚至懷疑古母下毒害他精神錯亂，涉毆打古母頭部等部位，並用身體壓住古母胸部，導致古母沒有生命徵象。

古男直到當年9月11日晚間7時發現古母沒有生命徵象後，找來郭姓葬儀社業者處理善後，但郭姓業者發現有異，要求古男報警；警方獲報後認為古男涉嫌重大，將古男送辦。

法院審理時，古男坦承犯案，但否認有殺人犯意；古男強調古母曾說要好死，他就讓她好死，若將古母送醫急救，這樣就不是好死，他想讓古母在房間內自然死亡。

承審法官認為，古男當時不顧古母傷重，沒有送醫治療，導致古母在身心痛苦、驚懼中離世，量刑本不應從輕，但考量古男長期受精神疾病困擾，經審酌後依殺害直系血親尊親屬罪，判處18年有期徒刑，並在執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。全案可上訴。