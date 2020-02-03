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散布出現武漢肺炎確診病例 雲林警方速查3人移送法辦

2020-02-03 14:55聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

武漢肺炎疫情持續蔓延，雲林近來流傳確診第八例病患在虎尾若瑟醫院、台大醫院雲林斗六分院有疑似染病病人等不實謠言，雲林縣警察局通知散布訊息的陳姓、李姓、張姓3人到案說明，詢後依違反傳染病防治法第63條函送雲林地方檢察署偵辦。

雲林縣警察局指出，1月31日接獲雲林縣衛生局來函告發相關假訊息，隨即展開調查，並在兩天內2迅速查明並通知散佈訊息的民眾。

據調查，陳姓縣民1月22日在雲林地區性臉書社團貼文「斗六台大雲林分院有疑似武漢肺炎病人，且配合度不佳，請大家減少出入公共場所，並加強洗手及戴口罩」等文字內容。

張姓、李姓縣民則在個人IG帳號張貼「各位第八例病患是在虎尾若瑟醫院確診的，所以出門一定要記得戴口罩」等圖片。相關貼文內容經查證確認都是不實內容，已涉嫌損害公眾及他人。

雲林縣警察局局長顏旺盛呼籲，嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之謠言或不實訊息。

警方將依傳染病防治法速查嚴辦，最重可由法院科以新台幣300萬元罰金；另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。

武漢肺炎疫情延燒，民眾搶買口罩。本報資料照片
武漢肺炎疫情延燒，民眾搶買口罩。本報資料照片
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有縣民在個人IG帳號張貼「各位第八例病患是在虎尾若瑟醫院確診的，所以出門一定要記...
有縣民在個人IG帳號張貼「各位第八例病患是在虎尾若瑟醫院確診的，所以出門一定要記得戴口罩」等圖片，經查是不實消息。記者李京昇／翻攝
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陳姓縣民1月22日在雲林地區性臉書社團貼文「斗六臺大雲林分院有疑似武漢肺炎病人，...
陳姓縣民1月22日在雲林地區性臉書社團貼文「斗六臺大雲林分院有疑似武漢肺炎病人，且配合度不佳，請大家減少出入公共場所，並加強洗手及戴口罩」等文字內容，經警察調查為不實內容。記者李京昇／翻攝
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武漢肺炎

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