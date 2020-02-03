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巴基斯坦男揮拳逼女子上床 法院判關8年賠30萬元

2020-02-03 14:45聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

來台探親的巴基斯坦籍男子WANES NASIR，主動搭訕一名精神障礙的女子，再帶至飯店用拳頭毆打，逼迫女子和他發生性行為得逞，一、二審均依妨害性自主罪判8年徒刑，執行完畢後驅逐出境，案件仍在最高法院審理中；民事部分，台北地方法院審酌後判WANES NASIR應賠償女子30萬元，可上訴。

WANES NASIR2016年9月某日上午見患有精神疾病的女子在路上閒晃，他上前搭訕後，和女子牽手散步、逛街，直到下午5時許把女子帶回飯店，要求女子發生性關係，但女子認為2人剛認識，並以生理期為由拒絕。

WANES NASIR並未罷手，以拳頭毆打女子臉部，再強壓上床發生性行為得逞；因WANES NASIR退房逾時，飯店人員多次催促也未獲回應，報警處理，警方到場發現女子是通報的協尋人口，因此揭發案情。

WANES NASIR否認犯行，供稱只是和女子在飯店聊天，之後又改口稱知道女子生理期來，兩人只是擁抱、親吻而已，沒有任何打鬥，也沒有爭執。但法院根據相關卷證資料，不採信WANES NASIR說詞，一、二審均依妨害性自主罪判8年徒刑，案件上訴最高法院審理中。

民事部分，女子向WANES NASIR求償，台北地院認為，WANES NASIR來台打零工維生，且造成女子身心受創，精神病症惡化，人際關係退縮，平時需要父母輪流照顧，認為WANES NASIR應賠償70萬元，扣除檢方核發的40萬元補償金，判WANES NASIR應賠償30萬元。

示意圖／本報資料照片
示意圖／本報資料照片
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