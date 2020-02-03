女子訴請變更非婚生子姓氏 前男友說她勒索1500萬挨告

基隆市林姓女子與李男未婚生子，兩人分手後，林女訴請變更兒子姓氏。家事法庭審理期間，李向調解委員說林女曾找人向他勒索1500萬，被控涉嫌妨害名譽。檢方指出，法院審理變更子女姓氏採不公開、無錄音方式進行，李向特定少數人陳述，難認有散布於眾意圖，處分不起訴。

林女提告說，她和李曾是男女朋友，未婚生子。2018年8月7日她向基隆地院對李具狀提出民事訴訟，請求宣告變更兒子姓氏。同年9月17日上午雙方在家事法庭調解室調解時，李對調解委員指控她找人向他勒索1500萬元。

同年11月27日下午家事法庭開庭時，林女當庭遞交答辯狀及告訴人收狀，檢附李男和友人LINE通訊截圖，指李對友人說「我當時為了分手，還被威脅給了很多錢」等語，足以毀損她的名譽。

李男辯稱，調解時確有說林女找人恐嚇他，要求付1500萬元，只是說出事實。至於和友人的LINE對話，是因對方聽到林女散布不實資料，向他求證於，才會有那些對話，沒有誹謗林女的意思。

檢方指出，李男在調解時縱有說出被林女勒索1500萬元，因家事法庭審理變更子女姓氏事件採不公開，無錄音方式進行，調解委員依法也不得將聽聞內容公開，難認有散布於眾意圖。

李男與友人的LINE對話，旁人無從得知內容。李除提供家事法庭當訴訟證據，並未將私訊內容公開，也不符誹謗罪構成要件。

李男曾稱林女找友人恐嚇他，要求拿出1500萬元解決，並控告林女友人涉嫌恐嚇。