國二少女懷孕半年被媽發現 他負責養小孩獲緩刑

男子阿成與國二少女小潔交往，成為男女朋友，兩度到旅館嘿咻，致少女懷孕，小潔的媽媽發女兒懷孕超過半年，提出告訴，在檢方偵查期間，小潔分娩產子，檢方將阿成起訴，台中地院審理時，小潔的媽媽稱「我已經原諒他，並有和解，目前小孩暫由他扶養中，請法官從輕量刑，同意給予緩刑」，法官依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑5年，並接受5場法治教育。

判決書指出，阿成（化名）因朋友介紹而認識少女小潔（化名），2 人於2018年6月間開始交往為男女朋友，他明知小潔就讀國中二年級、為未滿14歲之女子，同年9月中旬，在中市「金采商旅」房間內，兩人發生性關係。

同年12月間，阿成在中市「奇異果快捷旅店」房間內，經小潔同意，再度發生性關係，至2019年6月間，小潔經其母發現已懷孕超過6個多月，遂提起告訴。

法官查出，阿成犯後於偵查中即與小潔達成和解，且小潔已於2019年8月初分娩，該子女現由阿成及其父母照顧。阿成表示「小孩，早上是我父親照顧，晚上是由我照顧。小孩目前5個月多。對於小孩未來決定自己照顧，不會出養」。

證人小潔的媽媽表示「已經和解了，阿成表示要扶養嬰兒，我們並沒有要出養，所以我願意原諒他。現在小孩也已經在阿成家，阿成家會幫忙扶養，我同意他們兩個人可以繼續通電話」。並說「已經原諒阿成，並有和解，目前小孩暫由被告扶養中，請法院從輕量刑，同意給予緩刑」。