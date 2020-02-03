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收容事件線上審理 南投地院啟用上線

2020-02-03 14:14中央社 台北3日電

司法院今天指出，建置「收容事件線上審理系統」，繼台灣宜蘭地方法院於107年8月先行啟用後，台灣南投地方法院於今天啟用上線，台灣新北地方法院將於24日啟用上線。

司法院發布新聞稿指出，為達到司法E化，提升司法效能與節能減碳的目標，並考量行政訴訟延長收容事件的案件量龐大，司法院建置「收容事件線上審理系統」。

新聞稿指出，行政訴訟收容聲請事件，以轄區設置有大型收容所的地方法院，案件量較多，依108年統計資料，宜蘭地院受理4182件居首，南投地院、新北地院金分別受理3576件及2351件。

「收容事件線上審理系統」以電子簽章技術，確保電子文件的完整與安全性，讓受收容人可以在最短時間內得知審理結果，有助於受收容人的人權保障。

為使受收容人了解系統內容、相關法律效果，以及是否同意使用電子簽章等，司法院製作相關文書供法院及收容所參考使用，共製作國語、英語、泰語、越南語、印尼語等5國語言的宣導摺頁及系統簡介影片，以保障受收容人的權益。

此外，「收容事件線上審理系統」突破過去紙本寄送開庭通知等訴訟文書、或傳真遠距訊問筆錄的作業模式，從收容所提出聲請開始，即全面採線上處理，減少列印訴訟文書紙張及遠距審理所需傳真費用，並降低法院與收容機關間人員傳遞紙本卷宗及訴訟文書的人力成本。

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