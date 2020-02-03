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首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

網友爆料台南某藥局高價賣口罩 藥局報警控妨害名譽

2020-02-03 13:37聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

受到武漢肺炎疫情影響，民眾搶購口罩，有網友在報料指出，台南市南區一間藥局一盒50入口罩賣到1500元，疑大發災難財；陳姓藥局負責人向警方報案表示，出售口罩較一般3層醫用口罩多加一層，有奈米銀離子成分，成本遠較一般口罩還要高，訂出一盒1500元，並沒有哄抬價格，要控告亂報料的人涉嫌妨害名譽，警方已受理調查。

武漢肺炎在全球爆發，全台民眾都在搶購口罩，各地都傳出買不到口罩，有人在「台南媽咪臉書社團」報料反映，台南市南區一間藥局將1盒50入市價約300元的口罩，以以1500元出售，整整高於原價約5倍價格，疑藉機發災難財。

台南市消保官約談陳姓業者後，排除違反公平交易法，消保官表示民眾如果親自遇到哄抬口罩防疫物資價格應向相關單位提出檢舉，讓權責單位展開稽查。如果不是親身經歷，恣意散布哄抬口罩價格不實訊息於網路上亂爆料，可能涉及妨害名譽的刑責。

陳姓藥局負責人昨晚到市警六分局鹽埕派出所，向PO文者提出妨害名譽告訴，警方依規定受理。陳供稱，販售口罩較一般3層醫用口罩多加一層，具有奈米銀離子成分，成本遠較一般口罩還要高，並檢具進貨證明，向代理廠商訂購時，代理商建議售價為每片30元至35元不等，才訂出一盒1500元的售價。

警方說，此案和消保官聯繫，藥局沒有構成相關違法事證，至於民眾散布相關藥局哄抬口罩價格部分，藥局已提告依規定受理偵辦。

有人報料台南市南區一間藥局一盒50入口罩賣到1500元，疑大發災難財，警方調查後...
有人報料台南市南區一間藥局一盒50入口罩賣到1500元，疑大發災難財，警方調查後並沒有哄抬物價情形。圖/本報資料照片
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口罩武漢肺炎

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