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台大醫院嗜賭女書記吞316萬 高院：刑罰累加過苛

2020-02-03 13:28聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

台大醫院新竹分院開刀房李姓女書記「好賭」，利用醫療資訊系統、收醫療費之際，將繳費後的「自費人工水晶體」項目竄改成「健保人工水晶體」項目，2年多侵吞個案達124名患者、金額逾316萬元。醫院更新資訊系統，李女發現紙包不住火而自首，新竹地院依業務侵占罪判她1年6月徒刑，沒收不法所得。李女上訴，台灣高等法院認為一審以接續犯論處有違誤，改依124個業務侵占罪判刑1年6月，得易科罰金。

李姓女子沉迷賭博，2014年間就曾因犯侵占案，遭新竹地院判刑3月，緩刑2年確定；本案案發後她離職，到手機配件行當門市人員。

檢方調查，李女是台大醫院新竹分院約聘事務員，2015年起任職開刀房書記，負責門診病人批價、住院帳務、申請病患衛材產品及向病患收費等業務。李女趁著職務可同時辦理登帳、批價及向病患收費等業務機會，2015年12月10日起至2018年3月29日間，鋌而走險利用醫療資訊系統犯案。

李女針對自費「人工水晶體」植入手術的病患，在手術當日收取現金費用，將繳費收據交給病患或家屬後，又擅自重新印出繳費收據，並在收執聯空白處註記「作廢」字樣，再重新登入醫療資訊系統，將病患批價原登載「自費人工水晶體」代碼刪除，變造輸入「健保人工水晶體」代碼不實收據。

接著，李女又將變造收據連同註記「作廢」字樣的正確繳費收據，一併交給主計室留存時，僅上繳變造過的「健保人工水晶體」收據記載的現金款項，並將病患實際繳納的自費金額扣除健保自付額後的差額，放入自己口袋。台大醫院新竹分院因更換院內資訊系統時，發覺帳目有異，李女才向法務部調查局新竹市調查站自首。

高院認為李女符合自首要件，可以減刑，但她「愛賭博」，有了前科還不知反省，價值觀偏差，也沒賠償分毫，判她1年6月得易科罰金之刑。

本件告訴代理人認為一審「判太輕」，公訴檢察官也認為李女法治觀念太差，但高院認為刑罰如以實質累加方式執行，刑責恐「過苛」，不符現代刑事政策、刑罰社會功能，李女犯124個罪，這樣的刑度符合矯正必要性及法律恤刑目的。本案李女不得再上訴。

台大醫院新竹分院開刀房李姓女書記「好賭」而犯下124個業務侵占罪，台灣高等法院判...
台大醫院新竹分院開刀房李姓女書記「好賭」而犯下124個業務侵占罪，台灣高等法院判她1年6月徒刑，得易科罰金，沒收316萬不法所得。記者王宏舜／攝影
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