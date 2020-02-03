想討回9797條國安私菸 吳宗憲律師：那是花錢買的！

台北地院審理國安私菸案今天開庭，總統官邸侍衛室前少校行政官吳宗憲的律師王振志向法院主張返還被查扣的9797條私菸、吳的手機與電腦；律師說，扣案的菸不是犯罪所得，「是花錢買的！」公訴檢察官認為，菸品由關務署台北關扣案，建議循法律程序遞狀索回。

此外，法官依新修正的刑事訴訟法審查被控貪汙的吳宗憲、張恒嘉2人是否繼續限制出境，案發後已各自歸建憲兵隊的吳、張均表示無異議，法官庭畢諭知，由於吳、張曾經未主動通報調整服役機關，且2人犯重罪嫌疑重大、有逃亡可能，裁定即日起限制出境8個月。

今天庭審，吳宗憲的律師王振志就案發時吳被扣案的手機、電腦甚至9797條私菸，向法院主張涉及財產權保障，應發還給吳，但公訴檢察官持不同見解，認為扣案物涉他案，檢辯激辯。

王振志說，去年7月22日私菸被扣案，是檢察官指揮調查局新北市調查處辦案、指揮關務人員而扣，檢調依緝私名義查扣，起訴法條卻是違反稅捐稽徵法，名實不符，而且，菸品不是「犯罪所得」，是吳宗憲辦理團購付費取得，吳享有菸品的財產權。

王振志說，至於手機與電腦部分，檢方起訴私菸案後，已將不利吳宗憲的證據列於起訴書中，目前吳的手機與電腦都已沒有與犯罪有關的證據，檢方卻不發還他，「前所未見」。

公訴檢察官蕭奕弘反擊律師的形容詞說「什麼叫做前所未見！」蕭說，檢方已於開庭時提供扣案物的公文案號，律師可逕向偵查檢察官聲請發還，如果被駁回，仍可向法院尋求救濟，檢察官沒有因此規避法院監督，「你們的權益還是會受到保障」。

蕭奕弘還說，會查扣菸品、吳宗憲的手機、電腦，是因檢方另有他案偵查中，因偵查所需而扣案，批律師搞不清楚「本案」與「另案」的區別在哪裡。