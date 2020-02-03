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首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

一人分飾兩角 女假冒旅遊業者詐3百萬元

2020-02-03 13:00聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

曾在公益團體任職的薛姓女子，2016年起一人分飾兩角，對外佯稱可取得優惠旅遊套組，以「Tina姐」名義創辦群組，拉結同事及兒子學校家長加入，收取數百萬款項，直到周轉不靈，無法履約才被發現是一場騙局。台北地檢署先前認定3名同事受騙繳了上百萬元團費，依詐欺罪起訴，調查發現她另騙3人，今追加起訴。

檢方調查，2016年至2018年間，薛姓女子向同事、兒子學校的家長們佯稱認識一名旅遊業者叫「Tina姐」，可透過她代訂優惠旅行團，吸引不少人欲委託購買，薛女並邀請他們加入LINE群組方便聯絡，多位民眾不疑有他，先後「預繳」數十萬、數百萬元給薛女保管。

這些團客鎖定日本、歐洲旅遊，每當有適合的假期，便向薛女表示要訂購行程，再由薛女轉向「Tina姐」喬出比原本方案便宜的旅遊套票、飯店住宿，且確實有成團出發完成旅遊行程，費用則由預繳的款項內扣除。

一開始被害人都可如願購得超值旅遊，這起詐騙直到某日薛女周轉不靈，辦不出旅行團也無法退費，才會爆發。檢方查出，「Tina姐」與薛女是同一人，薛女創辦另一個門號專門扮演「Tina姐」，騙取6名被害人共預繳約300萬元。

薛女到案時供稱，自己確實一人分飾兩角，「Tina姊」就是她，但否認涉詐欺犯行，強調委託人皆有享受到優惠行程。不過檢方認為，薛女假冒旅行社員工，以挖東牆補西牆手法行騙，先前3名同事部分已起訴，又查出她詐騙1名同事、兒子學校家長及家長姐姐，今追加起訴。

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