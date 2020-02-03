親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

武漢肺炎敲警鐘：WHO秘書長譚德塞引國際非議

滯武漢台胞首批200多人 今晚6時辦理登機直飛台灣

投資餐廳倒閉挨告 「太陽花女王」二度獲不起訴

2020-02-03 12:03聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函）多年前與「餐飲大亨」前男友莊起鳴，因投資法式餐廳被股東提告涉嫌詐欺、背信、偽造文書等罪。台北地檢署曾不起訴2人，但遭高檢署發回續查，且李姓股東認為成立公司時驗資不實，又加告一條公司法。檢方調查後，今再依罪嫌不足將2人不起訴。

檢方調查，劉女、莊男與宋姓友人投資餐廳，約定由劉女與莊男合資一股，莊男的張姓好友也加入一股，演員李婷宜與宋女各加入一股，5人集資600萬元在信義區開了「La Cave」法式餐廳，由劉女擔任執行長。

餐廳8個月後經營不善倒閉，股東查帳發現公司款項疑遭劉喬安及莊起鳴挪用，對2人提起詐欺、背信、偽造文書等罪的告訴。檢方調查後，依罪嫌不足不起訴兩人，但經告訴人聲請再議，高檢署認為必須再調查資金流，因此發回北檢續查。

檢方調查期間，李姓股東認為成立公司時驗資不實，又加告一條公司法。劉喬安因屢傳未到，檢方去年3月曾開拘票指揮警方拘提她，劉女被上銬帶進法警室，劉女辯稱是戶籍地變更而未收到傳票，非故意不出庭，檢察官訊後將她請回。

檢方調查後，認為詐欺等罪部分罪嫌不足，公司法亦罪證不足，今一併給予不起訴處分。

劉喬安。報系資料照
劉喬安。報系資料照
分享

公司法劉喬安

延伸閱讀

強力搖頭丸致死率近100% 1個月奪28命

強力搖頭丸致死率近100%！3個月死34人 ...

主任檢察官接受測謊？原來是中檢設立測謊室客串...

韓國瑜「會把你騙去賣掉」？國民黨要求高檢署查...

相關新聞

合夥無牌律師事務所 「最速律師」違反律師法遭起訴

2020-02-03 12:03

不滿租書店老闆糾纏友人女兒 兩男教訓人吃官司

2020-02-03 10:39

北市租套房當香閨 男子用LINE聯繫男客、應召女性交易

2020-02-03 10:22

搭虎航遭「澳」客踢椅背1小時 他打傷人判拘役20日

2020-02-03 10:14

謊稱去過武漢 發燒的通緝犯罪加一等

2020-02-02 23:48

通緝犯發燒被逮謊稱去過武漢 經檢疫屬一般感冒多兩罪

2020-02-02 16:32

被指檢舉違停惱怒持斧揮砍 男辯保護自己被判20天

2020-02-02 13:34

以愛之名！詐團騙女44萬 金融帳戶也是騙來的

2020-02-02 10:00

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

公車司機突癱撞站牌 車上乘客逕離丟下他一人

2020-02-02 12:49

獨／警爆口罩存量2周是假新聞 中市警局：沒領到是個案

2020-02-02 15:27

澎湖跨海大橋驚傳落海 3小時尋獲20歲女已溺斃

2020-02-02 14:41

獨／男遊民夜宿公廁躲寒流不幸暴斃 身上僅剩300元

2020-02-02 18:09

山友獨攀八通關失聯放狼煙求救 空勤直升機今成功救援

2020-02-02 16:05

彰濱工業區大橋車禍1死3傷 聯結車摔橋下、重機騎士死

2020-02-03 11:04

苗栗1天6起火災 消防隊員奔波救火

2020-02-02 19:12

通緝犯發燒被逮謊稱去過武漢 經檢疫屬一般感冒多兩罪

2020-02-02 16:32

他來台探親逾期停留 微中風冒用姊夫健保卡看診被抓

2020-02-02 13:26

分手女友要索回被拍攝裸照 再次遭性侵同時被竊錄

2020-02-03 10:32

闖紅燈的撞來 她首當其衝不治

2020-02-02 23:50

搭虎航遭「澳」客踢椅背1小時 他打傷人判拘役20日

2020-02-03 10:14

司機中風自撞停車 堅持回報公司再就醫

2020-02-02 23:46

北市租套房當香閨 男子用LINE聯繫男客、應召女性交易

2020-02-03 10:22

國道紅斑馬 深夜異抖燒成廢鐵

2020-02-02 23:51

刑警沒口罩領？ 台中市刑大：同仁未理解配發流程

2020-02-02 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top