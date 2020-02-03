投資餐廳倒閉挨告 「太陽花女王」二度獲不起訴

「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函）多年前與「餐飲大亨」前男友莊起鳴，因投資法式餐廳被股東提告涉嫌詐欺、背信、偽造文書等罪。台北地檢署曾不起訴2人，但遭高檢署發回續查，且李姓股東認為成立公司時驗資不實，又加告一條公司法。檢方調查後，今再依罪嫌不足將2人不起訴。

檢方調查，劉女、莊男與宋姓友人投資餐廳，約定由劉女與莊男合資一股，莊男的張姓好友也加入一股，演員李婷宜與宋女各加入一股，5人集資600萬元在信義區開了「La Cave」法式餐廳，由劉女擔任執行長。

餐廳8個月後經營不善倒閉，股東查帳發現公司款項疑遭劉喬安及莊起鳴挪用，對2人提起詐欺、背信、偽造文書等罪的告訴。檢方調查後，依罪嫌不足不起訴兩人，但經告訴人聲請再議，高檢署認為必須再調查資金流，因此發回北檢續查。

檢方調查期間，李姓股東認為成立公司時驗資不實，又加告一條公司法。劉喬安因屢傳未到，檢方去年3月曾開拘票指揮警方拘提她，劉女被上銬帶進法警室，劉女辯稱是戶籍地變更而未收到傳票，非故意不出庭，檢察官訊後將她請回。

檢方調查後，認為詐欺等罪部分罪嫌不足，公司法亦罪證不足，今一併給予不起訴處分。