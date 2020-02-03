合夥無牌律師事務所 「最速律師」違反律師法遭起訴

沒律師資格的男子邱創智涉嫌與在法界小有名氣的馬拉松跑者、被封為「最速律師」的邱靖貽及房仲梁志遠，合資成立「宸翰律師事務所」互相介紹案件、接受當事人委任；邱男另與律師林延慶一同辦理訴訟業務。台北地檢署去年9月間傳喚後諭令邱男、邱女各以50萬元、30萬元交保，今依違法律師法起訴邱男等4人。

39歲的邱靖貽畢業於台灣大學法律系雙主修經濟系，畢業即考取律師執照，是台大法研、土木雙碩士，同時具有律師及地政士資格；時常參加馬拉松比賽的她，是我國第二位完成世界6大馬拉松賽事的「六星跑者」，因此被媒體封為「最速律師」。

檢調調查，2015年7月間，40多歲的邱創智與邱靖貽、梁志遠，合資成立「宸翰企業顧問公司」，並簽署合資契約，合約明確約定公司負責處理法律業務、擔任顧問及出資比例、營收分配等事務。

三人成立「宸翰律師事務所」後，透過臉書粉絲專頁、官方網站吸引民眾目光，且由沒有律師執照的邱男及梁男對外招攬訴訟業務，邱男自稱「總經理」，對外拉當事人委任訴訟時，被稱呼為「邱律師」也不否認，以至於讓當事人誤以為其具有律師資格。

檢方查出，邱男等人招攬案件成功後，再轉介給有律師執照的邱靖貽，由邱女負責處理書狀、出庭，三方再按比例分佣。不過，該事務所經營不順，僅完成10件案件後，邱女與梁男便逐漸淡出，2016年底，邱男改與林延慶合作。

邱男、林男雖未簽署契約，但模式與先前雷同，差別最大在於主要都是邱男與當事人接洽、聯繫、簽委任狀，當事人均誤以為是委任邱男當任自己的訴訟律師，但實際上書狀、出庭都是交由林男處理，當事人除了在法庭幾乎都沒見過林男。

林男有兩張名片，一張是本身的「創意法律事務所」，一張是「宸翰律師事務所」；邱男接受委任後，由林男負責處理訴訟，收到款項後兩人再拆帳。兩人完成16件案件，直到有民眾發覺有異，向檢調提出檢舉，全案才爆發。

林男辯稱自己沒跟邱男合夥，僅違反律師倫理規範，且自己具有律師資格，並不會與沒律師資格的邱男成立修正前律師法第50條的共同正犯，但檢方提出醫師法相關判決，認為醫師與密醫可成立違反醫師法的共同正犯，因此依法起訴。另邱男曾親自撰寫書狀，另涉犯修正前第48條。