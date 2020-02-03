不滿租書店老闆糾纏友人女兒 兩男教訓人吃官司

江姓男子被控不滿租書店老闆糾纏友人女兒，前年5月邀石姓友人進入租書店要教訓他，江佯稱要買金庸武俠小說，石趁機關上門涉嫌持電擊棒抵住他脖子，江拿出1條束帶綁他雙手拇指，老闆趁機掙脫束從地下室門口逃逸，台南地院依兩人觸犯剝奪行動自由未遂罪，判處江徒刑6月，石徒刑5月，都得易科罰金，全案可上訴。

判決說，江認為在台北市經營租書店男子糾纏友人女兒心生不滿，邀石姓友人2018年5月13日上午自台南北上欲教訓他，同日上午11時55分，在被害人位於台北市租書店內，江佯稱要買金庸小說，石趁他往店內找書時，關上電動鐵門。

江攀搭老闆肩膀走至沙發旁椅子處，石持電擊棒抵住坐在椅子老闆脖子，要他好好配合。江拿出1條束帶綁他雙手拇指，再拿第2條束帶要綁時，老闆即趁機掙脫束帶逃至大門口，兩人為抓回他，雙方發生扭打，老闆及時自地下室門口逃出，報警法辦，警方到場並查扣束帶2條、電擊器1個。

江及石都否認妨害自由犯行，江供稱，他拿一條束帶嚇租書店老闆時，老闆出拳打他後發生扭打，如果老闆被綁住的話，為何可以還手；石供稱，他有去現場，但他沒有動手。