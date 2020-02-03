親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

叫武漢人「去死」 恐慌助長霸凌 另種末日正籠罩武漢

日本歌舞伎「過勞詛咒」：市川海老藏掀起的傳統革命？

北市租套房當香閨 男子用LINE聯繫男客、應召女性交易

2020-02-03 10:22聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓男子在台北市租屋，再以3萬元月薪雇用陳男當員工，透過LINE招攬男客與女子性交易，每月抽佣賺10萬元。警方2個月後查獲送辦，檢方依妨害風化罪嫌將2人起訴。基隆地院審結，依圖利容留性交罪分判林、陳3月、2月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，林男去年4月至6月14日間在基隆市住處架設電腦設備作為機房，透過綽號「眼鏡」男子仲介，取得18歲以上應召女子資訊後，與陳透過LINE暱稱「小花新」、「可嵐」等帳號與男客聯繫，另以LINE暱稱「YSL 聖羅蘭」帳號與應召女子聯繫，談妥時間、地點、服務內容和計價方式後，安排雙方到台北市由林透過人頭承租的套房，媒介性交易。

林、陳去年6月14日媒介、容留泰國籍女子前往台北市與林姓男客從事全套性交易，收費為3800元；同日再媒介、容留另一名泰國籍女子與吳姓男客從事全套性交易，收費為2500元。

警方執行網路巡邏勤務，發現林在網路刊登的廣告後，循線前往搜索當場查獲性交易；再持搜索票前往林的住處及不知情林妻經營的寵物坊，共查扣手機4支（SIM卡7張）、電腦主機2台、ATM交易明細5張、存摺6本等證物。

檢警查出，林媒介1次性交易成功可向應召女子收取7、800元報酬，每月獲利約10萬元，陳則拿到每月3萬元薪資。警方偵詢後將兩人送辦，檢方偵結依妨害風化罪嫌起訴。

法官指出，林、陳貪圖個人不法私利，從事媒介、容留女子與他人性交，敗壞善良風俗實不可取。審酌2人坦承犯行，均未曾有刑事犯罪及科刑紀錄，分別判刑3月、2月，均可易科罰金。林、陳犯罪工具及犯罪所得20萬元、6萬元沒收。

林男雇用陳男當員工，透過LINE招攬男客與女子性交易，被基隆地院依圖利容留性交罪...
林男雇用陳男當員工，透過LINE招攬男客與女子性交易，被基隆地院依圖利容留性交罪分判3月、2月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
分享

延伸閱讀

武漢台商在哪隔離？ 北市衛生局：台北為其中一...

口罩這裡買到了！民眾狂叩親友 LINE社團好...

少女為養男友下海賣身 被逼先「試車」後才能上...

淡水警掃茶室打性交易 業者抱怨：早就沒摸摸茶...

相關新聞

不滿租書店老闆糾纏友人女兒 兩男教訓人吃官司

2020-02-03 10:39

搭虎航遭「澳」客踢椅背1小時 他打傷人判拘役20日

2020-02-03 10:14

謊稱去過武漢 發燒的通緝犯罪加一等

2020-02-02 23:48

通緝犯發燒被逮謊稱去過武漢 經檢疫屬一般感冒多兩罪

2020-02-02 16:32

被指檢舉違停惱怒持斧揮砍 男辯保護自己被判20天

2020-02-02 13:34

以愛之名！詐團騙女44萬 金融帳戶也是騙來的

2020-02-02 10:00

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

熱門文章

公車司機突癱撞站牌 車上乘客逕離丟下他一人

2020-02-02 12:49

獨／警爆口罩存量2周是假新聞 中市警局：沒領到是個案

2020-02-02 15:27

澎湖跨海大橋驚傳落海 3小時尋獲20歲女已溺斃

2020-02-02 14:41

獨／男遊民夜宿公廁躲寒流不幸暴斃 身上僅剩300元

2020-02-02 18:09

山友獨攀八通關失聯放狼煙求救 空勤直升機今成功救援

2020-02-02 16:05

苗栗1天6起火災 消防隊員奔波救火

2020-02-02 19:12

影／女友醉倒別的男人家 手機不接演成街頭大亂鬥

2020-02-02 12:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top