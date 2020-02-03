北市租套房當香閨 男子用LINE聯繫男客、應召女性交易

基隆市林姓男子在台北市租屋，再以3萬元月薪雇用陳男當員工，透過LINE招攬男客與女子性交易，每月抽佣賺10萬元。警方2個月後查獲送辦，檢方依妨害風化罪嫌將2人起訴。基隆地院審結，依圖利容留性交罪分判林、陳3月、2月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，林男去年4月至6月14日間在基隆市住處架設電腦設備作為機房，透過綽號「眼鏡」男子仲介，取得18歲以上應召女子資訊後，與陳透過LINE暱稱「小花新」、「可嵐」等帳號與男客聯繫，另以LINE暱稱「YSL 聖羅蘭」帳號與應召女子聯繫，談妥時間、地點、服務內容和計價方式後，安排雙方到台北市由林透過人頭承租的套房，媒介性交易。

林、陳去年6月14日媒介、容留泰國籍女子前往台北市與林姓男客從事全套性交易，收費為3800元；同日再媒介、容留另一名泰國籍女子與吳姓男客從事全套性交易，收費為2500元。

警方執行網路巡邏勤務，發現林在網路刊登的廣告後，循線前往搜索當場查獲性交易；再持搜索票前往林的住處及不知情林妻經營的寵物坊，共查扣手機4支（SIM卡7張）、電腦主機2台、ATM交易明細5張、存摺6本等證物。

檢警查出，林媒介1次性交易成功可向應召女子收取7、800元報酬，每月獲利約10萬元，陳則拿到每月3萬元薪資。警方偵詢後將兩人送辦，檢方偵結依妨害風化罪嫌起訴。