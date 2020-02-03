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搭虎航遭「澳」客踢椅背1小時 他打傷人判拘役20日

2020-02-03 10:14聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

劉姓男子從澳門搭台灣虎航班機返台，因後座的林姓澳門籍乘客用腳踢他座椅椅背，在制止無效、空服員又沒處理下，他出拳毆打林，林頭部瘀腫、右鼻孔流鼻血。林向航警局提告，檢方起訴，桃園地院依傷害罪判劉拘役20日，得易科罰金。劉辯稱自己年紀大了，眼睛剛動完手術，出於防衛才「還手」；台灣高等法院不採信，駁回上訴定讞。

劉姓男子2018年4月3日早上10時55分搭乘台虎航IT302班機回台灣，到了11點50分時，因不滿後座的林姓乘客踢踹椅背，動手毆打。

「起初有請對方不要踢椅背，但對方仍不理會！」，劉稱林一直在踢，他提醒次數超過3次，班機起飛後1小時，他忍無可忍起身辯論，要林不要再這樣，雙方發生肢體衝突。

劉不否認出了2拳，但他否認有傷害犯行，宣稱是對方先出手打他，而自己有糖尿病，只有一眼可以看得到東西，「沒有距離感，怎麼可能打人？」。劉說，因眼睛剛動手術，年紀也大了，體力沒那麼好，不可能先打人，他是基於防衛才出拳，且一直閃著頭、保護眼睛。

林姓澳門人在報案時指證歷歷，並到台北市立聯合醫院和平院區驗傷，另名證人Wei Wilsely則證稱只有劉打人，林未還擊。不過另名黃姓乘客則描述，他和劉坐同一排，也感覺到後排的人「一直頂椅子且力道很大」，劉轉頭請後座的人不要再頂了，對方沒有回應。

黃姓證人說，他請空服員來，但空服員「忙著做販賣服務沒有來處理」，爭執持續了十幾分鐘以上，劉姓乘客火氣上來了，就把自己的椅座往後放一下，對方就往前推劉的椅子，劉轉頭對林說「你能不能不要再這樣子？」，後座的林不理。

高等法院認為，林姓男子當天只和劉爭執，且之後的確出現流血的狀況，衡情的確是被劉打的，就算黃姓乘客證稱「應該是沒有打到對方」，也不足為對劉有利的認定。高院認為，劉轉身對林揮拳之初，未存在「遭林毆打攻擊」的不法侵害事實，無防衛權行使可言。

高院認為本案起因劉的座椅遭林踢頂震動，制止無效、空服員又沒處理後，乘客間發生肢體衝突，不成立正當防衛。高院考量劉未能尊重他人身體、健康與財產權，也欠缺情緒管理、自我控制能力，認為一審量處拘役20日適當，駁回上訴定讞。

台灣虎航。示意圖／聯合報系資料照片
台灣虎航。示意圖／聯合報系資料照片
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