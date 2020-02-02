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被指檢舉違停惱怒持斧揮砍 男辯保護自己被判20天

2020-02-02 13:34聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

63歲張姓男子遭控一再檢舉騎樓違規停車，楊姓鄰居、里長上門商討，張男竟惱怒返家拿出斧頭揮砍，畫傷楊男右腿。士林地方法院依傷害罪，判處張男拘役20天，可易科罰金2萬元。

判決指出，去年4月28日下午2點半，楊男和胞妹及邱姓里長、郭姓鄰居等人一同前往張男家門口，要商討停車糾紛，但張、楊爆發口角，張基於傷害犯意，返回住家取出1把斧頭，朝門口外的楊揮砍，造成右小腿受6x0.1公分擦傷。

張男辯稱，「當天有多位鄰居敲門，說我檢舉樓下騎樓違規停車，但我沒有檢舉，他們不相信」，回房間拿斧頭是要保護自己，「只想把他們嚇跑」，雖朝著楊男揮砍，但沒有砍到就被抓住了。

里長及鄰居認為，張男一再檢舉騎樓違規停車，才會到張男家敲門要討論停車糾紛，楊的胞妹聽到楊說，「他要進去拿斧頭」，害怕的用手機錄影。張從家中持斧頭，朝門外的楊揮砍後，隨即遭楊男、里長壓制，鄰居郭男從張男手中取下斧頭。

楊稱，當時張很生氣，進屋拿了斧頭出來，「我有閃過他，但右小腿被割傷」。楊的胞妹稱，張男持斧頭朝哥哥正面揮砍，張男被警察帶走時，才發現哥哥右腿流血，有前往醫院就診。

法官認為，張男返回住處拿出斧頭，朝門外的楊男揮砍，屬攻擊行為，非正當防衛，不採信「保護自己、嚇跑他們」等辯詞。法官審酌，張男遇事不思理性溝通，反而暴力相向，造成楊男受傷，全案依傷害罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元。全案可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片
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