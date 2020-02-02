台大考題違性平遭罰3萬 興訟抗罰敗訴確定

台大。聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣大學機械系105年3月甄選筆試題目，提及「家庭是由一男一女組成」，遭教育部以違反性平法裁罰新台幣3萬元，成為首例。台大不服興訟。二審法院認定裁罰有理，判敗訴確定。

全案緣於，台大機械系民國105年3月舉行個人申請第二階段甄試，筆試題目中提到，生存的自然中有許多自然的律，例如家庭是由一男一女、一夫一妻組成，這是社會與家庭的律，而「工程師的工程創新不能違反自然的律」，要求考生以「工程師的社會責任」為題，闡述一件工程師應盡的社會責任，以及此社會責任依據的律。

教育部於105年8月間，依違反性平法，決定裁罰國立台灣大學3萬元，寫下台灣首例。台大不服興訟抗罰，一審台北地方法院行政庭去年5月間判台大敗訴。

台大不服提起上訴，主張考題考畢後，不是由原出題教師評分，而是由無宗教信仰且曾在業界擔任工程師多年的教師負責閱卷評分，不因考生的性別認同或性傾向的不同而影響分數高低，也沒有招生差別待遇。

二審台北高等行政法院審理後認定，考題將家庭定義為一男一女、一夫一妻，這顯然與目前社會呈現多元價值、多元家庭組成方式的實況不符，如果只以性別作觀察，實際上已有同性戀家庭組成並育有子女，存在於不同國家、不同社會，這是不容抹滅的事實。

但是，考題卻是將異性戀以外的其他性別認同、性傾向排斥在外，並且要求考生依據這個例子，去闡述一件工程師應盡的社會責任，如果作答時不參考、依循考題的文字敘述做邏輯思考，可以合理判斷不容易獲得較高的分數；考生被限制作答下，不會因為事後改由其他人閱卷而可以補救。

台北高等行政法院認定，教育部裁罰有理，日前仍判台大敗訴，全案確定。