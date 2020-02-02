親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

湖北外最嚴重疫情！240例確診 溫州半封城、居民限制外出

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

以愛之名！詐團騙女44萬 金融帳戶也是騙來的

2020-02-02 10:00聯合報 記者李隆揆／即時報導

台南市一名吳姓女子日前透過網路交友軟體結識一名男網友，雙方認識短短3個月間，吳女就因聽信對方話術，先後借款44萬餘元，事後意識到遭受詐騙向警方求助，警方循線追查之下，發現該名網友是境外詐騙集團所飾，且用來詐騙吳女財物的金融帳戶，也是利用交友軟體從3名婦人身上騙來的。

據了解，年約30歲的吳姓女子去年7月透過網路交友軟體認識一名網友，自稱是在國外經商的台灣人，其大頭貼照片顯示，是一名面貌英俊的年輕男子；吳女深受吸引，與對方利用LINE等社群軟體聊天，詐團短短3個月之間便獲取吳女信任，以從海外寄送禮物給吳女，要吳女匯款支付關稅、貨物保險費及延遲保管費為由，先後騙取吳女44萬餘元得逞。

吳女將積蓄匯出後察覺有異，遂報警處理。警方介入後發現，該名網友是由境外詐團所扮演，且詐團用來騙取被害人的金融帳戶，也是透過交友軟體，扮演才華洋溢的暖男、海外富商等形象，分別從3名女子身上騙來的。

據悉，受騙提供金融帳戶的3名女子，年齡分布在28歲至60歲之間，詐團為取信她們，運用交往、論及婚嫁等情感話術行騙，雖始終未見網友本人真面目，受騙女子仍被騙得團團轉。

因黃姓女子等3人金融帳戶被詐團用來騙取吳女財物，警方詢後仍將3人依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，並持續追查幕後境外詐團；警方呼籲，民眾於網路世界交友應提高警覺，若遇到陌生人士刻意攀談，甚至藉故要求提供金融帳戶或財物，勿輕易提供給對方，以免受騙上當。

台北市警察局。記者李隆揆／攝影
台北市警察局。記者李隆揆／攝影
分享

延伸閱讀

外孫女婿來電借15萬 老翁赴喪禮遇本人驚覺受...

詐團車手分贓2萬9千元 賠被害人25萬元和解...

詐團教條「戀愛談得好 業績沒煩惱」

詐團假冒聯合國駐敘利亞軍醫 向台女詐財495...

相關新聞

租屋犯下冰屍案 要賠房東3百萬

2020-02-02 00:50

搶劫開槍 意不在殺人…逃過重罪

2020-02-02 00:47

1個英文字母 害公司慘虧千萬

2020-02-02 00:41

車禍天價賠償／撞翻油鍋燙傷人 判賠3千萬

2020-02-02 00:30

通緝犯想抓警官酒駕 疑由另名警官通風報信…

2020-02-02 00:20

同居男友竟對女兒伸狼爪 一審被判1年8月徒刑

2020-02-02 00:13

男發酒瘋大鬧台鐵新營站 遭警方持辣椒水制止罰5000元

2020-02-01 22:27

不知在美國、中國重婚是犯罪？他擁2妻刑責確定了

2020-02-01 18:37

已婚上尉軍官偷吃女兵 還讚她「胸型好漂亮」

2020-02-01 16:25

各地頻傳武漢肺炎不實謠言 調查局啟動專案開始嚴查

2020-02-01 15:54

大年初七仍聚賭！鐵皮屋外停滿機車露餡 警方逮8賭客

2020-02-01 15:36

通緝犯找人抓警酒駕 透露地點的人竟是組長級警官

2020-02-01 15:35

租屋慘成「冰屍凶宅」價暴跌 房東求償315萬 法官判准

2020-02-01 14:19

遭爆一盒口罩賣1500元 台南藥局反告網友妨害名譽

2020-02-01 14:14

再創新高 桃機昨查獲出口口罩53,955片

2020-02-01 13:27

散布民進黨低價買口罩高價賣 工人被逮驚：這麼嚴重

2020-02-01 12:16

詐團車手分贓2萬9千元 賠被害人25萬元和解換緩刑

2020-02-01 10:56

未經核准進口國外屁屁萬用膏販售 巧連負責人判刑5個月

2020-02-01 09:04

柴犬沒戴口罩咬人一口 飼主遭判拘役30天 賠4萬7千塊

2020-02-01 07:56

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

散布民進黨低價買口罩高價賣 工人被逮驚：這麼嚴重

2020-02-01 12:16

通緝犯找人抓警酒駕 透露地點的人竟是組長級警官

2020-02-01 15:35

誤踩油門惹禍！台北市61歲婦人要賠3433萬

2020-02-01 14:46

再創新高 桃機昨查獲出口口罩53,955片

2020-02-01 13:27

已婚上尉軍官偷吃女兵 還讚她「胸型好漂亮」

2020-02-01 16:25

冒寒風執燈會勤務 高雄1警員執勤中突然腦出血

2020-02-01 17:40

6旬男獨攀八通關古道失聯 救難人員冒低溫上山搜救

2020-02-01 16:15

遭爆一盒口罩賣1500元 台南藥局反告網友妨害名譽

2020-02-01 14:14

新北林口一中年男子憂感染武漢肺炎 闖診所施暴後逃離

2020-02-01 12:25

獨／詐騙集團鎖定半導體公司 差一個字母遭坑千萬元

2020-02-01 23:36

人夫硬上女同事2次 拿3000元想打發和解

2020-02-01 17:52

妙齡女被前男友逼睡覺愛愛 想開溜不敵睡魔慘遭硬上

2020-02-01 20:00

林口男對岸返台呼吸會喘 對診所暴力、未自隔離恐受罰

2020-02-01 13:04

租屋慘成「冰屍凶宅」價暴跌 房東求償315萬 法官判准

2020-02-01 14:19

男子幸運逃出火燒車 虎尾大橋驚魂3車相撞起火

2020-02-01 12:57

不知在美國、中國重婚是犯罪？他擁2妻刑責確定了

2020-02-01 18:37

疑赴陸男子出現呼吸道症狀 情緒失控推打護理人員

2020-02-01 12:00

醉男持刀揮舞 金門警用「秘密武器」成功壓制逮捕

2020-02-01 14:58

獨／電梯維修員拐八歲男童車震 手機內百張裸照

2020-02-01 11:21

西濱快速路車禍轎車撞到「撕裂般」 女駕駛意識清楚

2020-02-02 02:39

好貴！白色法拉利自撞路邊3車 車毀零件散落

2020-02-01 22:53

大年初七仍聚賭！鐵皮屋外停滿機車露餡 警方逮8賭客

2020-02-01 15:36

台南交通大執法 白河警分局告發30件未戴安全帽佔一半

2020-02-01 19:21

台南中華路交通違規「大執法」 首日上午取締百件

2020-02-01 14:50

關渡橋轎車失控擦撞護欄 又反彈撞爛路過機車

2020-02-01 11:29

男發酒瘋大鬧台鐵新營站 遭警方持辣椒水制止罰5000元

2020-02-01 22:27

外孫女婿來電借15萬 老翁赴喪禮遇本人驚覺受騙

2020-02-01 16:30

北市男子自家陽台抽菸差點燒了家 警消緊急疏散19人

2020-02-02 00:06

影／導航惹禍！拜完紫南宮迷航受困私人果園 員警搬石開路

2020-02-01 16:18

1個英文字母 害公司慘虧千萬

2020-02-02 00:41

同居男友竟對女兒伸狼爪 一審被判1年8月徒刑

2020-02-02 00:13

中年男持刀刺傷9旬祖母 再跑出家門攻擊行人

2020-02-01 17:45

米奇大戰毛怪 酒醒才知將友人誤認仇人打到頭破血流

2020-02-01 13:06

影／撞倒機車拍拍灰塵裝沒事 轉彎疏忽女車主吃罰單

2020-02-02 09:24

完登百岳 獨攀八通關古道失聯

2020-02-02 00:44

各地頻傳武漢肺炎不實謠言 調查局啟動專案開始嚴查

2020-02-01 15:54

國小老師酒駕被逮 公懲會判降級改敘

2020-02-01 15:14

租屋犯下冰屍案 要賠房東3百萬

2020-02-02 00:50

新興毒品奪36命 警抄夜店查來源 追幕後集團

2020-02-02 00:30

精障女失蹤2天從桃園走到台北 警驚她毫無盤纏助她返家

2020-02-01 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top