以愛之名！詐團騙女44萬 金融帳戶也是騙來的

台南市一名吳姓女子日前透過網路交友軟體結識一名男網友，雙方認識短短3個月間，吳女就因聽信對方話術，先後借款44萬餘元，事後意識到遭受詐騙向警方求助，警方循線追查之下，發現該名網友是境外詐騙集團所飾，且用來詐騙吳女財物的金融帳戶，也是利用交友軟體從3名婦人身上騙來的。

據了解，年約30歲的吳姓女子去年7月透過網路交友軟體認識一名網友，自稱是在國外經商的台灣人，其大頭貼照片顯示，是一名面貌英俊的年輕男子；吳女深受吸引，與對方利用LINE等社群軟體聊天，詐團短短3個月之間便獲取吳女信任，以從海外寄送禮物給吳女，要吳女匯款支付關稅、貨物保險費及延遲保管費為由，先後騙取吳女44萬餘元得逞。

吳女將積蓄匯出後察覺有異，遂報警處理。警方介入後發現，該名網友是由境外詐團所扮演，且詐團用來騙取被害人的金融帳戶，也是透過交友軟體，扮演才華洋溢的暖男、海外富商等形象，分別從3名女子身上騙來的。

據悉，受騙提供金融帳戶的3名女子，年齡分布在28歲至60歲之間，詐團為取信她們，運用交往、論及婚嫁等情感話術行騙，雖始終未見網友本人真面目，受騙女子仍被騙得團團轉。