同居男友竟對女兒伸狼爪 一審被判1年8月徒刑

吳姓男子被控於去年3月間，在台南市住處利用為同居女友的女兒按摩時，違反她意願，涉嫌撫摸她胸部及下體，少女事後不甘受辱告訴母親並提告，台南地院依吳觸犯成年人故意對少年強制猥褻罪，判處徒刑1年8月，法官念在被害少女和母親表明吳平日在經濟上照顧她們母女，同意原諒吳，給予吳緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應遠離被害少女住處至少50公尺，全案可上訴。

判決說，吳於去年3月26日晚上11點多，在住處房間內為同居女友的17歲女兒按摩後，經少女同意加以擁抱，吳竟起生理反應，未經得少女同意，親吻她嘴巴、隔著衣服搓揉胸部，並強行將她內褲脫掉撫摸下體，少女隨即退後離開房間，並將此事告知母親，並報警法辦、起訴。

法官考量，被害少女和母親都以書信表明吳平日在經濟上對他們照顧有加，願意原諒吳，並考量吳犯案後坦承犯行的態度，依法量刑。法官並認為，吳所受宣告之刑，以暫不執行為適當，宣告緩刑5年，以觀後效。