男發酒瘋大鬧台鐵新營站 遭警方持辣椒水制止罰5000元

馬姓男子違反社會秩序維護法裁處罰鍰5000元，不服抗告，經合議庭調閱相關監視錄影光碟等確認其違序行為，駁回抗告。圖／本報資料照 分享 facebook

馬姓男子去年10月14日晚間6時5分酒後在台鐵新營車站候車室咆哮、謾罵三字經，員警據報到場勸阻時，馬持啤酒罐兩度作勢欲攻擊員警，經辣椒水制止後才未擴大其脫序行為，被依違反社會秩序維護法裁處罰鍰5000元，他不服抗告，辯稱因喝酒不醒人事才在車站亂講話，就遭員警以噴霧器攻擊，柳營簡易庭調閱相關監視錄影光碟等確認其違序行為，駁回抗告。

柳營簡易庭審酌，馬多次因妨害公務判刑入監服刑，並於去年2月12日甫執行完畢又在犯此案，足見其對法的敵對意識甚高，也不在乎法律給予的處罰，又明知愛喝酒，酒後容易亂性，自身本應控制飲酒，或在家中飲用，而非放任自己行為，對社會大眾造成困擾，依法裁處5000元。

馬不服抗告，辯稱事發時他因喝酒不醒人事才在新營火車站亂講話，就遭員警以噴霧器攻擊，又遭員警毆打臉部、頭部，他並無違序行為。

合議庭調查，馬當日是從上午10時開始喝酒，事發當時他已喝醉，自己發酒瘋，不知為何會有拿啤酒罐作勢攻擊警方，且下午5時30分許員警執行守望勤務，發現當事人酒後在新營火車站候車室騷擾旅客，先將他勸出站區，隨後6時許，又接獲站務佐理員來電報案稱馬在售票房前咆哮謾罵三字經，員警重返現場，他仍在候車室內胡言亂語，經員警出言勸阻，馬竟拿啤酒罐二度作勢攻擊，員警才使用辣椒水噴向他。

合議庭調閱員警職務報告書、證人筆錄及監視錄影光碟等證據，認馬確有違序行為，原裁定據以裁處馬罰鍰5000元，並無違誤，駁回抗告。

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