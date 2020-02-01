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不知在美國、中國重婚是犯罪？他擁2妻刑責確定了

2020-02-01 18:37聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

柯姓男子20年前步入婚姻，與妻子分別在美國內華達州、台灣高雄老家辦結婚儀式，在親友、牧師、證人見證下完婚。沒想到，已是人夫身分的柯，卻又在2011年與另名梅姓女子在大陸結婚，犯下重婚罪。柯男再三辯稱，「不知道在美國與中國重婚是犯罪」，仍遭高雄地院判處4月徒刑，得易科罰金；他不服上訴再遭駁回，全案確定。

柯妻在丈夫微信通訊軟體中，發現丈夫另結新歡的蛛絲馬跡，又揭破他重婚，氣得向高雄地院提告重婚罪。柯男坦承另在大陸安徽省民政廳與梅姓女子結婚，但矢口否認犯重婚，狡辯推託「不熟悉台灣法律，不知道已構成重婚罪」。

經查，柯男與妻子於1999年2月15日在美國內華達州，依州法規定，在牧師主持、兩名證人見證下完婚，且有駐舊金山台北辦事處中英文結婚證書佐證；兩人又在2001年4月3日，在柯高雄老家舉行公開結婚儀式，連同補辦婚宴、女兒滿月酒，也都有婚紗照、婚宴照為證，以當時民法規定，只要有公開儀式、證人，就算有效婚姻關係。

但柯男又在2011年5月23日，與梅女在大陸安徽省民政廳登記結婚。

柯妻一狀告上法院，高雄地院法官認為無論美國、大陸或台灣，都是單一配偶制，柯男身為正常智識成年人，無論其是否長年居住，都應該有所認知，不採信其辯詞。法官再指，柯明知自己是有配偶之人，竟在婚姻關係存續期間，另與他人結婚，破壞婚姻本質及社會倫常，相當不可取，依重婚罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

柯男不服，上訴主張既已坦承犯行，也有積極與柯妻商談，在美國打離婚訴訟過程，支付柯妻超過60萬美元，請求法官考量他沒有前科，坦承犯行， 給予從輕量刑、緩刑宣告。

然而，高雄地院法官審理，認為柯所犯的是法定刑度「5年以下有期徒刑」的重婚罪，原審簡易判決量處的刑度是有期徒刑4月，得易科罰金，本來就屬於低度刑，稱不上過重，也沒有輕重失衡，更無明顯違反公平原則及比例原則。

再者，柯妻也具狀表示，丈夫與梅女離婚後仍同居大陸，根本對重婚行為毫無悔意，且丈夫從前年6月開始，就未再支付房屋貸款，導致房屋將被銀行拍賣、無法繼續討論離婚事宜。法官認為不能片面採信柯男說詞，考量柯男並未與妻子成立和解，也無實際填補妻子損害，不宜宣告緩刑，維持原判決，全案確定。

柯姓男子婚後再另與梅姓女子結婚，遭元配控告重婚，高雄地院判他有期徒刑4月，得易科...
柯姓男子婚後再另與梅姓女子結婚，遭元配控告重婚，高雄地院判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案確定。示意圖／ingimage
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結婚婚姻離婚

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