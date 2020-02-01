已婚上尉軍官偷吃女兵 還讚她「胸型好漂亮」

已婚上尉和女兵相約去汽車旅館性交，檢方依相姦罪起訴女兵，上尉因妻子撤告不起訴。示意圖／ingimage 分享 facebook

一某營區1名已婚的上尉軍官，和另名女兵日久生情，多次休假日出遊，還上汽車旅館至少發生5次性行為，後來上尉的妻子見他形跡鬼祟，手機還有不明來電，赫然發現老公外遇，還傳訊讚女兵「胸型好漂亮」，不甘婚姻遭毀提告，檢方偵結依妨害家庭將女兵向法院聲請簡易判決處刑。

檢方查出，上尉已婚多年，因為和同營區的另名女兵朝夕相處，彼此擦出火花展開交往，常常趁著休假一同出遊，去年4月至7月期間，還相約到汽車旅館至少發生5次性行為，由於上尉休假經常不在家，引起老婆懷疑，查看先生手機發現大量曖昧對話姦情才曝光。

妻子不甘婚姻遭破壞，對先生、女兵各提告通姦、相姦罪嫌，並提出相關對話截圖、錄音等佐證，上尉、女兵均坦承不諱，與妻子指述情節大致相符。

但由於先生懺悔道歉，老婆心軟對他單獨撤告；檢方勘驗相關錄音、對話等，發現上尉曾稱讚女兵「你胸型好漂亮」，顯然已經超越一般男女正常交往可受容忍程度。

檢方認為，2人上汽車旅館5次，均基於同一妨害婚姻目的，侵害同一法益，依照一般社會通念，如果予以數罪併罰，容有過度處罰之疑，認定性質上屬於接續犯罪，應論以一罪，偵結依相姦罪嫌將女兵向法院聲請簡易判決處刑，至於上尉因其妻子撤告，處分不起訴。