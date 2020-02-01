各地頻傳武漢肺炎不實謠言 調查局啟動專案開始嚴查

新型冠狀病毒持續延燒，近日全國各地出現民眾散播不實疫情假訊息，正被檢警偵辦中。法務部調查局昨啟動專案，除嚴查散播謠言者，也將針對市面上口罩全面調查有無不法。

調查局指出，2020年1月31日啟動嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案，要求全國各調查官嚴查哄抬、囤積口罩、散布不實傳染病疫情謠言等案件，也針對市面上口罩全面調查有無逾期、標示不實、誆稱療效或回收使用，盼遏止不法，降低恐慌、維護物資管控及調度。