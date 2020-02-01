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通緝犯找人抓警酒駕 透露地點的人竟是組長級警官

2020-02-01 15:35聯合報 記者邱奕能林保光／高雄即時報導

高雄市警局1名2線3星警官疑透露同事聚餐地點，讓通緝犯找人要抓同事酒駕。圖為高雄...
高雄市警局1名2線3星警官疑透露同事聚餐地點，讓通緝犯找人要抓同事酒駕。圖為高雄市警局。記者林保光／攝影
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高雄市1名薛姓警官去年10月遭機車騎士擦撞，反遭對方控告他肇事逃逸，事後獲不起訴，但薛的家人懷疑對方動機不單純，陳情警方查辦，後來警方查出撞薛的男子，疑受1名詹姓通緝犯教唆跟薛，沒想到，警方查捕到詹後，卻發現詹曾與1名2線3星的李姓警官聯繫，李並透露薛的飯局地點，全案依誣告及洩密罪嫌移送法辦。

高雄市警局高層表示，李姓警官在刑事部分已由警方移送法辦，將待檢方偵辦後，依李的涉案情節再行處分。

據了解，薛姓警官去年任職高雄市警局行政科期間，10月1日晚間與單位主管參加志工幹部聚會，商討志工大隊隊務問題，聚餐後騎機車回家途中，遭陳姓騎士追撞，薛無酒駕，被撞後認為對方口氣不佳，不想理會便離去，反遭對方控告肇事逃逸，也因此遭調職。後來檢方引用大法官釋字777號「駕駛人對車禍發生無故意或過失者，不符合『肇事』要件」，認為薛遭追撞沒故意或過失，認定他未肇事不起訴。

不過，薛的家人認為對方有意誣陷，陳情高雄市警局查辦陳姓騎士誣告，才查出陳疑受遭高雄地檢署通緝的詹姓男子教唆，去追蹤薛的行蹤。

去年12月30日，警方在高雄市三民區逮捕詹姓男子歸案，深入查詹是否涉教唆製造車禍，後來從詹的手機，發現他與1名擔任2線3星的李姓警官在10月1日曾聯絡過，而且李姓警官涉嫌將薛姓警官當晚要參加餐會的地點，曾以通訊軟體傳給詹，詹才說出與李姓警官早就認識，找人跟薛，要看薛是不是酒駕。

警方通報高雄市警局督察室，春節前，督察室察問李姓警官的傳薛的飯局地點動機、是否教唆製造假車禍，但李在警方查辦全案及督察室詢問時，全盤否認涉案。

李姓警官今天受訪，表示和詹已經是很久的朋友，但他不知道詹遭通緝。他說，10多年前他曾和薛同在新興分局，後來薛調派出所所長，後來聽詹說過有朋友被薛「修理」，去年10月1日詹要約他吃飯，他提到薛當天晚上也有聚餐，他才把薛聚餐的地點傳給詹，不知道詹要去抓薛酒駕。他表示「很自責」、「自己看得不夠寬」，但絕對沒有要找人去對薛製造車禍。

高雄市車禍通緝

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