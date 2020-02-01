租屋慘成「冰屍凶宅」價暴跌 房東求償315萬 法官判准

高雄市前年驚爆駭人「冰屍案」，丁姓男子遭妻子洪瑞敏、長子丁泰文密謀，買通友人蔡東諺、高志榮行凶害命，並將屍體藏放前鎮租屋處冰櫃逾3個月；藏屍透天店面頓時淪為凶宅，讓房東極為不滿，向洪瑞敏等人索賠315萬元，高雄地院近日判准，可上訴。

受害的王姓房東從2017年開始，將透天店面出租給洪瑞敏居住使用，雙方白紙黑字簽立租賃契約，沒想到租賃期間，該透天厝竟然成為凶殺案現場，死者屍體還被兇手藏匿屋內冰櫃中，冰屍三個月才被發現。王姓房東控訴，原本該透天厝市價有9百萬元，卻因凶殺案頓成「凶宅」，至少貶價3成5，市價僅剩585萬元。

王姓房東原本向洪瑞敏等4人求償450萬元，之後又變更聲明索賠315萬元。丁泰文、蔡東諺、高志榮均表示，願意賠償，但求償金額太高，「希望能降低一點」。洪瑞敏則表示，行為時並沒有故意要直接或間接造成他人房屋價值損害，且造成的價值貶損也不見得達450萬元，請求駁回原告之訴。

高雄地院民事庭審理，就事實部分認定，王、洪租賃雙方契約有效期從2017年6月15日至2019年6月14日，凶殺命案發生在2018年6月4日，確實在租約效期內；丁泰文、蔡東諺、高志榮下手殺害死者，房屋承租人洪瑞敏也有參與共謀。

地院為求謹慎，還函詢高雄市不動產仲介經濟商業同業公會，得到的回覆是，凶宅通常價格較正常市價折損3至4成；經核算，該間發生冰屍案的透天厝，可能貶損360萬元。

高雄地院審理認為，洪瑞敏等人共謀在屋內殺人，害房屋成為凶宅，導致價減損，理當負擔損害賠償責任；就我國民情來說，凶宅不僅會讓居主者產生居住品質疑慮，更會在心理層面造成巨大負面影響，在房地產交易市場實務經驗中，具有非自然身故情事房屋，確實會讓該屋市場接受度、價格有顯著低落。

即便洪瑞敏辯稱，自己是因受不了死者生前長期家暴才起殺機 ，盼減低賠償金額，但法官仍認為，這作案動機僅是刑事罪責考量點，並不影響房屋損害賠償判斷，不採信其辯詞。