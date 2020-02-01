遭爆一盒口罩賣1500元 台南藥局反告網友妨害名譽

民眾在網路爆料，台南市南區藥局一盒才賣200、300元口罩，竟然賣到1500元，經台南市府消保官等約談，業者指稱販售的口罩較一般3層醫用口罩多加一層，且具有奈米銀離子成分，成本遠較一般口罩還要高，針對網友網路上爆料，業者已向警方報案提告網友涉嫌妨害名譽。台南市警六分局指出，已積極偵辦中。

台南市府消保官楊璿圓指出，迄今接獲3起檢舉案件，針對上述一盒口罩賣1500元，連日來訪談中盤商及廠商等，業者指稱這款口罩與一般醫用口罩不同，廠商建議售價為30至35元，而且案發前即依此售價對外銷售，沒有哄抬價格，因此，已要求業者及相關廠商等正式上班後提供相關書面文件佐證。

另有民眾檢舉一醫院設置口罩機一入10元，另有公立醫院內藥局活性碳醫療用口罩一個賣15元，楊璿圓說，該口罩機去年10月已設置，當時售價就是一入10元，另藥局販售活性碳醫療用口罩並非指定配售點，與政府徵用醫用口罩不同，均已要求補齊相關文件佐證。

南區藥局遭爆一盒口罩賣1500元，消保官接獲檢舉後即會同警方到該藥局了解實情，業者指稱販售的口罩較一般3層醫用口罩多加一層，且具有奈米銀離子成分，成本遠較一般口罩還要高，業者不甘遭汙衊，提告網友涉嫌妨害名譽。警方已循管道，積極尋找PO文的網友出面說明。