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遭爆一盒口罩賣1500元 台南藥局反告網友妨害名譽

2020-02-01 14:14聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

民眾在網路爆料，台南市南區藥局一盒才賣200、300元口罩，竟然賣到1500元，經台南市府消保官等約談，業者指稱販售的口罩較一般3層醫用口罩多加一層，且具有奈米銀離子成分，成本遠較一般口罩還要高，針對網友網路上爆料，業者已向警方報案提告網友涉嫌妨害名譽。台南市警六分局指出，已積極偵辦中。

台南市府消保官楊璿圓指出，迄今接獲3起檢舉案件，針對上述一盒口罩賣1500元，連日來訪談中盤商及廠商等，業者指稱這款口罩與一般醫用口罩不同，廠商建議售價為30至35元，而且案發前即依此售價對外銷售，沒有哄抬價格，因此，已要求業者及相關廠商等正式上班後提供相關書面文件佐證。

另有民眾檢舉一醫院設置口罩機一入10元，另有公立醫院內藥局活性碳醫療用口罩一個賣15元，楊璿圓說，該口罩機去年10月已設置，當時售價就是一入10元，另藥局販售活性碳醫療用口罩並非指定配售點，與政府徵用醫用口罩不同，均已要求補齊相關文件佐證。

南區藥局遭爆一盒口罩賣1500元，消保官接獲檢舉後即會同警方到該藥局了解實情，業者指稱販售的口罩較一般3層醫用口罩多加一層，且具有奈米銀離子成分，成本遠較一般口罩還要高，業者不甘遭汙衊，提告網友涉嫌妨害名譽。警方已循管道，積極尋找PO文的網友出面說明。

台南地檢署已針對囤積或哄抬相關醫療用品、散播不實疫情訊息等違反傳染病防治法及其他相關法規中涉及刑罰法令者，將由專責小組積極追查偵辦。檢方指出，目前尚未接獲囤積或哄抬相關醫療用品等相關案件。

台南市府迄今接獲3起檢舉案件，消保官等已介入調查，並要求相關單位提出書面資料，佐...
台南市府迄今接獲3起檢舉案件，消保官等已介入調查，並要求相關單位提出書面資料，佐證未哄抬物價。記者邵心杰／攝影
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口罩消保官

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