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超商口罩趕路中！經濟部FB公告流程「今晚會陸續到超商」

再創新高 桃機昨查獲出口口罩53,955片

2020-02-01 13:27攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

武漢肺炎疫情延燒，世界衛生組織也在前天（1月30日）宣告為「國際關注的突發公共衛生事件」，衛福部昨天確診我國有第十例武漢肺炎個案，持續增加的疫情引發民眾搶購口罩，除了自用外，也大量寄往中港澳地區，航警局上午表示，航警會同海關執行出口郵件檢查查獲違規案件昨天再創新高，查獲256件總計53,955片口罩。

航警局表示，由於春節連假結束，許多民眾有親友在大陸工作，需要大量口罩，因此航郵中心查獲的物品的收件地點，前三名就是大陸、香港與澳門。

航警局表示，政府已要求業者提高產能，並統一徵購、調度、售價，確保國內口罩供應無虞，部分民眾為供應大陸親友、公司同仁，透過郵寄、行李託運或出口報關，依據目前公告自109年1月24日起至2月23日止，為期一個月期間，紡織材料製口罩管制出口，以確保國內口罩供應所需。

根據航警的統計，前天（30日）查獲123件總計33,225片，昨天又破紀錄查獲256件總計53,955片，航警呼籲，民眾勿心存僥倖，務必確實遵守現行的管制措施，不得以郵寄或報關方式寄送出口，以免觸法受罰，違規口罩將依法全數由海關沒入，並移送衛生福利部疾病管制署做為國內防疫所需。

武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩，除了自用外，也大量寄往中港澳地區，航警局上午...
武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩，除了自用外，也大量寄往中港澳地區，航警局上午表示，航警會同海關昨天在桃園機場的台北郵件處理中心執行出口郵件檢查，查獲口罩混在尿布裡。圖／航警局提供
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武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩，除了自用外，也大量寄往中港澳地區，航警局上午...
武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩，除了自用外，也大量寄往中港澳地區，航警局上午表示，航警會同海關昨天在桃園機場的台北郵件處理中心執行出口郵件檢查，總共查獲256件總計53,955片口罩。圖／航警局提供
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武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩，除了自用外，也大量寄往中港澳地區，航警局上午表示，航警會同海關昨天在桃園機場的台北郵件處理中心執行出口郵件檢查，查獲違規案件再創新高，總共查獲256件總計53,955片口罩。圖／航警局提供
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武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩，除了自用外，也大量寄往中港澳地區，航警局上午...
武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩，除了自用外，也大量寄往中港澳地區，航警局上午表示，航警會同海關強力執行檢查，呼籲民眾勿心存僥倖。圖／航警局提供
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口罩武漢肺炎

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