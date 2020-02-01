再創新高 桃機昨查獲出口口罩53,955片

武漢肺炎疫情延燒，世界衛生組織也在前天（1月30日）宣告為「國際關注的突發公共衛生事件」，衛福部昨天確診我國有第十例武漢肺炎個案，持續增加的疫情引發民眾搶購口罩，除了自用外，也大量寄往中港澳地區，航警局上午表示，航警會同海關執行出口郵件檢查查獲違規案件昨天再創新高，查獲256件總計53,955片口罩。

航警局表示，由於春節連假結束，許多民眾有親友在大陸工作，需要大量口罩，因此航郵中心查獲的物品的收件地點，前三名就是大陸、香港與澳門。

航警局表示，政府已要求業者提高產能，並統一徵購、調度、售價，確保國內口罩供應無虞，部分民眾為供應大陸親友、公司同仁，透過郵寄、行李託運或出口報關，依據目前公告自109年1月24日起至2月23日止，為期一個月期間，紡織材料製口罩管制出口，以確保國內口罩供應所需。