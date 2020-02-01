散布民進黨低價買口罩高價賣 工人被逮驚：這麼嚴重

武漢疫情延燒，政府宣布徵用口罩，網路暱稱「宋中積」的徐姓男子，前晚在臉書幾個社群張貼「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4-5元，…一天賺1500萬×30＝45億」等不實訊息，檢警昨逮捕徐男，從事工人的徐男坦承張貼文章，「沒想到這麼嚴重」，更建議警方到住家附近的迴龍派出所製作筆錄「比較近」，態度配合。

家住桃園市的徐姓男子(49歲)以網路暱稱「宋中積」身分，前晚7點36分在臉書社群「員林人大小事」、「123打貪腐」等社團張貼「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4-5元，…一天賺1500萬×30＝45億，災難財罪好最容易賺…」等不實訊息，遭網友撻伐、肉搜。

中部打擊犯罪中心第二隊隊長徐名谷指出，昨天下午3點多，民進黨發言人周江杰到內政部警政署刑事警察局報案，並對網友「宋中積」與「韓軍」提出妨害名譽、社會秩序維護法告訴；同一時間，中打第二隊已鎖定徐姓男子身分，與彰化縣警局北上桃園追緝。

專案小組指出，徐姓男子與老邁雙親同住，靠維修電梯工作維生，當時徐男正準備與雙親享用晚餐，見大批警力先嚇傻眼，隨後坦承自己因一時氣憤，才會在網路散布訊息到幾個群組。

至於圖片來源是誰製作？徐供稱，「忘了誰傳給我」，訝異警方這麼迅速找到他，還反問「沒想到這麼嚴重」。

徐男也大方承認，自己看不慣執政黨作風，才會張貼文章，不惜與網友筆戰，之前更因此吃上官司；徐男還建議警方，「不然去我家附近的迴龍派出所作筆錄，比較近」，相當熟悉警方偵辦過程。

徐名谷指出，徐姓男子將不實訊息張貼到有2.9萬人追蹤的「員林人大小事」、3萬多人的「123打貪腐」等社群，已構成散布不實訊息，警詢後將徐男依加重妨害名譽罪嫌函送法辦，另追緝其他散布者真實身分。

警方呼籲，新型冠狀病毒肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情的不實資訊，或惡意傳播詆毀他人名譽訊息，警方將依法速查嚴辦。