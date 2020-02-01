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口罩降價卻不補貨？民眾怨「超商買嘸」業者揭苦衷

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散布低價收購口罩高價賣出牟利 男子被查獲

2020-02-01 13:11中央社 台中1日電

對於臉書社團出現散布民進黨政府低價收購口罩高價賣出牟利假訊息，刑事警察局第六大隊第二隊今天宣布查獲涉嫌散布假訊息的徐姓男子，依妨害名譽罪嫌移送法辦。

刑事警察局偵查第六大隊上午召開破案記者會，第二隊長徐名谷表示，刑警局與彰化縣警察局分別於昨天接獲民進黨報案指稱，在臉書公開社團遭人公然張貼「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4到5元，一天賺1500萬乘以30等於45億…」等不實訊息，詆毀政黨名譽涉嫌刑法妨害名譽罪，由警政署刑事警察局與彰化縣警察局受理報案後，立即進行偵辦。

經警方調閱相關資料進行分析後指出，發現徐姓男子涉嫌於臉書公開張貼這則不實訊息，昨天下午5時許，再會同桃園市政府警察局通知徐男到案說明案情後，依刑法妨害名譽罪移請管轄地方檢察署偵辦，由於徐男供稱自己是轉傳他人訊息，警方將持續追查其他散布者真實身分。

警方呼籲民眾，在新型冠狀病毒肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情的不實資訊，或者惡意傳播詆毀他人名譽的訊息，警方將依法速查嚴辦。

警方也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。另也可加入美玉姨、MyGoPen等LINE查證平台，以查證訊息真假，全民一體共同防禦新型冠狀病毒感染可能帶來的危害並杜絕假訊息。

警察民進黨假訊息

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