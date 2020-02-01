詐團車手分贓2萬9千元 賠被害人25萬元和解換緩刑

紀姓男子去年在不知名男子「Allen」牽線下淪為「假檢警」車手，一夥人先冒充中華電信人員、警員、台中地院人員行騙，鎖定一名李姓男子，謊騙他涉及詐騙案，需將帳戶現款提領出來交付保管，最後由紀佯裝為法務部專員取款；被害李男損失185萬元巨款才知受騙。檢警循線僅逮回紀男，橋頭地院依共犯詐欺罪，判紀有期徒刑1年，緩刑3年，可上訴。

該詐騙集團去年6月20日上午，分別佯稱是中華電信人員、陳姓警官、台中地方法院特偵組吳姓科長，致電目標對象李男，待李男落入陷阱後，指示他出面交付現款已供保管。李男不疑有他，依指示前往楠梓區某街口，這時，紀男也接獲集團上游指令，到指定地點面交，冒充法務部專員，讓李男交出巨款。

李男事後越想越不對，懷疑是一場騙局，於是報警處理；這時，紀男已經將騙來的185萬元上繳詐騙集團，並抽得2萬9千元報酬。員警深入追查，持拘票前往拘提紀男，當場還搜出犯案用手機、SIM卡，及犯罪所得現金等證物。紀男眼看脫罪不了，坦承犯行。

橋頭地院審理認為，紀男年富力強，卻不循正軌賺錢，反而貪圖不法利益，為快速取得金錢而參與詐騙集團，利用民眾對公務機關的信賴行騙，害被害人李男損失高達185萬元財物，嚴重影響社會治安、破壞國家執法機關威信。