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街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

詐團車手分贓2萬9千元 賠被害人25萬元和解換緩刑

2020-02-01 10:56聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

紀姓男子去年在不知名男子「Allen」牽線下淪為「假檢警」車手，一夥人先冒充中華電信人員、警員、台中地院人員行騙，鎖定一名李姓男子，謊騙他涉及詐騙案，需將帳戶現款提領出來交付保管，最後由紀佯裝為法務部專員取款；被害李男損失185萬元巨款才知受騙。檢警循線僅逮回紀男，橋頭地院依共犯詐欺罪，判紀有期徒刑1年，緩刑3年，可上訴。

詐騙集團去年6月20日上午，分別佯稱是中華電信人員、陳姓警官、台中地方法院特偵組吳姓科長，致電目標對象李男，待李男落入陷阱後，指示他出面交付現款已供保管。李男不疑有他，依指示前往楠梓區某街口，這時，紀男也接獲集團上游指令，到指定地點面交，冒充法務部專員，讓李男交出巨款。

李男事後越想越不對，懷疑是一場騙局，於是報警處理；這時，紀男已經將騙來的185萬元上繳詐騙集團，並抽得2萬9千元報酬。員警深入追查，持拘票前往拘提紀男，當場還搜出犯案用手機、SIM卡，及犯罪所得現金等證物。紀男眼看脫罪不了，坦承犯行。

橋頭地院審理認為，紀男年富力強，卻不循正軌賺錢，反而貪圖不法利益，為快速取得金錢而參與詐騙集團，利用民眾對公務機關的信賴行騙，害被害人李男損失高達185萬元財物，嚴重影響社會治安、破壞國家執法機關威信。

然而，法官念在紀男坦承犯行，且已與李男成立調解，賠償其部分損失25萬元，顯然有所悔意，再加上李男具狀請求從輕量刑併惠賜緩刑，橋頭地院衡量紀在整起詐騙案中僅是聽命附從的車手，並非幕後主導，依冒用公務員名義詐欺取財罪，判處紀有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間接受保護管束，並應接受法治教育1場次，可上訴。

紀姓男子在不知名男子謙線下淪為詐騙集團車手，冒充法務部專員對目標下手，騙得185...
紀姓男子在不知名男子謙線下淪為詐騙集團車手，冒充法務部專員對目標下手，騙得185萬元巨款，橋頭地院依共犯詐欺罪，判紀有期徒刑1年，緩刑3年，可上訴。示意圖／報系資料照
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詐騙集團車手

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