未經核准進口國外屁屁萬用膏販售 巧連負責人判刑5個月

新北市巧連公司張姓負責人前年自國外進口屁屁萬用膏並對外販售，經新北市衛生局稽查發現並未經衛生主管機關核准，新北地檢署去年11月依違反藥事法起訴，新北地院日前依過失輸入禁藥罪，判刑5個月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，並須繳交公庫15萬5000元，巧連公司另依違反藥事法判罰5萬元，並追繳相關犯罪所得28萬7350元，可上訴。

判決指出，新北市巧連公司負責人張姓男子前年12月初從英國進口，俗稱屁屁萬用膏的嬰兒尿布疹膏，共2160瓶，進貨3天就全數出貨販售給下游廠商。

張姓負責人前年6月就因進口及販售未經衛生主管機關核准藥品，被依過失輸入禁藥接受偵訊，雖後來獲處分緩起訴，明知須先獲衛福部食藥署核准才能自國外輸入藥品，卻又再犯，為被新北市衛生局稽查涉入禁藥。

張姓男子到案後，坦承自國外入萬用膏，辯稱只是過失輸入，否認犯行。去年11月為新北地檢署依違法藥事法起訴。