柴犬沒戴口罩咬人一口 飼主遭判拘役30天、賠4萬7千塊

蔡姓男子養的柴犬咬傷鐘姓女子，鐘女提告並求償醫療及精神撫慰金33萬多元，蔡男刑事被依過失傷害罪判拘役30天，但蔡主張是鐘執意要進屋；法院勘驗發現，柴犬雖沒戴口罩，但綁在屋內侷限，鐘女引起柴犬警戒且疏於未注意才被咬，也應負擔3成過失，判蔡賠償鐘4萬7000多元，可上訴。

鐘主張，蔡男飼養的柴犬沒有適當管束，2018年5月9日中午12點多，她和爸爸到蔡住家找他談事，突然遭柴犬撲咬左大腿，導致撕裂傷、瘀腫，事後就醫、交通，加上3天不能工作的損失，還有未來雷射手術費用，以及精神撫慰金20萬元等，一共向蔡求償33萬2000多元。

刑事庭認為，蔡男疏於未注意，對於飼養犬隻沒給予戴口罩，或採取其他防護措施，導致鐘女被咬傷，且事後沒賠償或原諒，依過失傷害罪判蔡拘役30天，得易科罰金。

民事部分，蔡男對於過失傷害沒有意見，但表示當天已經和鐘女表明自己要看醫生，不願和她對談，是對方執意要進屋才被咬，認為鐘也得負部分責任，還說鐘求償金額過高，且她傷勢輕微、疤痕不影響美觀，沒有雷射手術淡化必要，請求駁回。

法院審酌鐘女醫療、手術部分，認為以3萬7326元為妥適，並考量雙方學歷、職業及收入等，認定鐘精神撫慰金以3萬元適當。

法院勘驗錄音，發現蔡確實說「拍謝，我要看醫生」並有關門聲，鐘的父親則說「你不要一直跑」，同時狗吠聲往錄音的方向靠近，法院再視現場照片，發現當時柴犬綁在最內側建物，且繫繩不長，鐘女和父親入屋到最內側呼喊蔡，顯然會引起柴犬警戒防衛。