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武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

不怕罰300萬？今天又傳疫情假消息 雲林警檢全面追查

2020-01-31 19:49聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

儘管政府三申五令宣導不要亂傳疫情假消息，否則將被重罰300萬元，但今天在網路仍有人傳出「第八例感染武漢炎的人是在虎尾若瑟醫院確診的」，不但若瑟醫院否認，雲林縣衛生局也強調目前雲林並無任何病例。對此，雲林地檢署深表重視，已指示追查，若屬惡意傳假消息，將依法嚴辦。

政府一再宣導不要任意散布疫情假消息，但今天仍傳出一則「第八例是在虎尾若瑟醫院確診」的假訊息，在網路流傳，虎尾地區網友也截圖並痛罵不要再傳假訊息，造成人心惶惶。若瑟醫院和雲林縣衛生局也都否認，指雲林尚無任何確診病例，請大家不要以訛傳訛。

雲林地檢署今天也獲知假訊息之事，指示虎尾分局追查，主任檢察官黃怡華說，面對傳染病除應配合中央流行疫情指揮中心的宣導，積極防疫保護自己身體健康外，對於相關疫情資訊更應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，應循正確管道了解，降低恐慌，若發現有任何散播不實訊息，可向檢警檢舉。

黃怡華說，傳染病防治法規定第 63 條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息， 足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。罰責相當重，地檢署對於疫情違法案件，將會採取從嚴從速偵辦，呼籲民眾勿以身試法。

雲林地區今天再傳出假訊息，引起檢警重視，將著手追查消息來源，若是惡意散播，將從嚴...
雲林地區今天再傳出假訊息，引起檢警重視，將著手追查消息來源，若是惡意散播，將從嚴法辦。記者蔡維斌／翻攝
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疫情衛生局假訊息

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