不怕罰300萬？今天又傳疫情假消息 雲林警檢全面追查

儘管政府三申五令宣導不要亂傳疫情假消息，否則將被重罰300萬元，但今天在網路仍有人傳出「第八例感染武漢炎的人是在虎尾若瑟醫院確診的」，不但若瑟醫院否認，雲林縣衛生局也強調目前雲林並無任何病例。對此，雲林地檢署深表重視，已指示追查，若屬惡意傳假消息，將依法嚴辦。

政府一再宣導不要任意散布疫情假消息，但今天仍傳出一則「第八例是在虎尾若瑟醫院確診」的假訊息，在網路流傳，虎尾地區網友也截圖並痛罵不要再傳假訊息，造成人心惶惶。若瑟醫院和雲林縣衛生局也都否認，指雲林尚無任何確診病例，請大家不要以訛傳訛。

雲林地檢署今天也獲知假訊息之事，指示虎尾分局追查，主任檢察官黃怡華說，面對傳染病除應配合中央流行疫情指揮中心的宣導，積極防疫保護自己身體健康外，對於相關疫情資訊更應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，應循正確管道了解，降低恐慌，若發現有任何散播不實訊息，可向檢警檢舉。