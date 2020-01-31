散播武漢肺炎不實消息 警方逮2人辯稱「好玩」才po文

武漢肺炎疫情持續擴大，日前有民眾在臉書社群po文散布不實謠言，不少人轉傳，雖然事後po文者將貼文刪除，但已造成民眾恐慌，警方在昨天晚上10點多接獲台大醫院竹東分院院方報案後，立即成立專案小組報請新竹地檢署指揮偵辦，迅速在一天內，比對揪出2名po文者及1名轉貼文章者，2名po文者已到案說明，全案依傳染病防治法第63條函送偵辦。

日前有一名男子在臉書社團「我是竹東人」po文稱「新竹往來大陸的工程師已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」，且有一名女網友複製並轉發此文章內容至LINE某社區群組，造成網友及民眾轉發；另有一名女子在自己的臉書po文稱「竹東有感染者亂跑，台大亂跑的，到竹東請戴口罩」。

警方表示，竹東警分局在昨晚10點多，受理台大醫院竹東分院院方報案後，立即成立專案小組報請臺灣新竹地檢署指揮偵辦，展開追查po文者身分，經過濾排除、運用網頁連結分析，比對揪出po文者真實身分並連夜通知到案說明，且醫院院方證實為假消息並提出告訴，全案依傳染病防治法第63條函送偵辦。

警方指出，3名散播不實謠言者皆是20多歲的年輕人，2名po文者到案說明時辯稱是基於「好玩、好奇」的目的才po文，看到po文下方有許多網友留言警告此舉可能觸法，才將貼文刪除。