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武漢肺炎空中亂流: 南韓驚險撤僑, 美航機師「拒飛中國」

武漢肺炎疫情擴散！ 日本確診增至17例

散播武漢肺炎不實消息 警方逮2人辯稱「好玩」才po文

2020-01-31 18:26聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

武漢肺炎疫情持續擴大，日前有民眾在臉書社群po文散布不實謠言，不少人轉傳，雖然事後po文者將貼文刪除，但已造成民眾恐慌，警方在昨天晚上10點多接獲台大醫院竹東分院院方報案後，立即成立專案小組報請新竹地檢署指揮偵辦，迅速在一天內，比對揪出2名po文者及1名轉貼文章者，2名po文者已到案說明，全案依傳染病防治法第63條函送偵辦。

日前有一名男子在臉書社團「我是竹東人」po文稱「新竹往來大陸的工程師已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」，且有一名女網友複製並轉發此文章內容至LINE某社區群組，造成網友及民眾轉發；另有一名女子在自己的臉書po文稱「竹東有感染者亂跑，台大亂跑的，到竹東請戴口罩」。

警方表示，竹東警分局在昨晚10點多，受理台大醫院竹東分院院方報案後，立即成立專案小組報請臺灣新竹地檢署指揮偵辦，展開追查po文者身分，經過濾排除、運用網頁連結分析，比對揪出po文者真實身分並連夜通知到案說明，且醫院院方證實為假消息並提出告訴，全案依傳染病防治法第63條函送偵辦。

警方指出，3名散播不實謠言者皆是20多歲的年輕人，2名po文者到案說明時辯稱是基於「好玩、好奇」的目的才po文，看到po文下方有許多網友留言警告此舉可能觸法，才將貼文刪除。

竹東警分局呼籲民眾，依傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息，足以損害於公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免觸法。

日前有一名男子在臉書社團「我是竹東人」po文稱「新竹往來大陸的工程師已經確認是武...
日前有一名男子在臉書社團「我是竹東人」po文稱「新竹往來大陸的工程師已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」。圖／警方提供
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一名女子在自己的臉書po文稱「竹東有感染者亂跑，台大亂跑的，到竹東請戴口罩」。圖...
一名女子在自己的臉書po文稱「竹東有感染者亂跑，台大亂跑的，到竹東請戴口罩」。圖／警方提供
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台大醫院武漢肺炎假消息

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