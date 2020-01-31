親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

武漢肺炎空中亂流: 南韓驚險撤僑, 美航機師「拒飛中國」

武漢肺炎疫情擴散！ 日本確診增至17例

傳遞童綜合醫院封院假消息 台中21歲工人遭起訴

2020-01-31 18:14聯合報 記者林佩均／台中即時報導

武漢肺炎疫情全球矚目，本月27日，台中市21歲王姓工人在臉書社群「沙鹿之美」散布「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了已經封院了請不要在去了」不實訊息，台中地檢署今依誹謗罪與傳染病防治法起訴，王男訊後3萬元交保；另，宋姓少女在臉書社群「梧棲串起來」散布「完了完了完了」等語與童綜合醫院截圖等不實訊息，台中地檢今移送台中地院少年法庭處理。

起訴書指出，本月27日晚間8點17分，王姓男子在臉書社群「沙鹿之美」發布貼文，「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了已經封院了請不要在去了」文字，雖然文字上架不到10分鐘即下架，卻已引發網友恐慌、瘋狂轉傳。

同日晚間8點36分，宋姓少女在臉書社群「梧棲串起來」發布「完了完了完了」文字與一張童綜合醫院進行消毒圖片與「童醫院封院了」、「武漢肺炎」、「全面消毒封院」、「急診室出現武漢肺炎患者」的疫情謠言對話文字，散布不實訊息。

翌日，台中地檢署接獲童綜合醫院醫護人員情資，指醫院內總機被民眾詢問電話打爆，院方昨晚已第一時間到兩社團群組發文澄清，院內沒有封院、也無武漢疫情患者，但仍造成民眾恐慌、詢問。

台中地檢署檢察官鄭葆琳指揮台中市警局清水分局清查兩處臉書社團謠言散播來源，密集傳訊相關證人7人及被告2人，訊後王男以3萬元交保，宋姓少女移送台灣台中地方法院少年法庭依法處理。誹謗罪可處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。傳染病防治法可處300萬元以下罰金。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，臉書社群「沙鹿之美」內有8萬多名社團成員，臉書社群「梧棲串起來」則有4萬5千多名成員，不實訊息對民眾影響甚鉅，不可輕忽。童綜合醫院也對王男、宋姓少女提出誹謗告訴。

檢警同步擴大追查拍攝童綜合醫院急診室進行消毒照片與影片的民眾，依法辦理。並已聯繫各該臉書社團版主，確保各該謠言業經刪除並協助澄清錯誤訊息。

王姓男子在臉書社群「沙鹿之美」散布「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了已經封院了請不...
王姓男子在臉書社群「沙鹿之美」散布「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了已經封院了請不要在去了」不實訊息，台中地檢署今依誹謗罪與傳染病防治法起訴。圖／台中地檢署提供
分享

武漢肺炎疫情醫護人員台中市假消息

延伸閱讀

武漢肺炎衝擊中國小企業 形勢嚴峻更甚SAR...

土銀6台幹被鎖在武漢23天… 憂「開門後才是...

「舞王：危險遊戲」積極備戰武漢肺炎 帶來頂級...

武漢肺炎延燒 成功大學延至3月2日開學

相關新聞

鐵鍊綑走整台ATM挖空現鈔 竊盜集團判賠銀行165萬

2020-01-31 17:14

保力達PVC瓶蓋被追繳3億 聲請釋憲失利

2020-01-31 16:51

散播武漢肺炎不實消息 警方逮2人辯稱「好玩」才po文

2020-01-31 18:26

網傳民進黨賣口罩賺災難財 刑事局追查貼文網友

2020-01-31 17:10

台南小東路金店面拍賣 2月4日法拍會未戴口罩拒絕入場

2020-01-31 15:59

民眾散布武漢疫情假消息 醫院鄭重聲明提告

2020-01-31 15:53

忙看往金寶山招牌沒注意紅燈 要求撤銷罰單法院駁回

2020-01-31 15:29

師大操場慢跑被女子搭訕 男子車內遭裝GPS追蹤

2020-01-31 13:45

前竹市議員詐領助理費 竹檢發監執行

2020-01-31 12:16

新店呂姓建商綁架案 共犯逃亡多年遭起訴

2020-01-31 11:51

冰冷司法也能修復關係？這QR Code刷起來大解密

2020-01-31 11:49

情人當不成對簿公堂 怨女嗆「腦滿腸肥豬樣子」挨告

2020-01-31 11:46

警官收賄判刑13年潛逃海外至今 第50次非常上訴仍駁回

2020-01-31 11:36

宜蘭執行分署拍賣會夯賣 從手機到大學旁小套房都有

2020-01-31 11:35

偷1萬元被逮反催油門拖行失主 慣竊處5年2月且強制工作

2020-01-31 10:56

保全打擊犯罪 20萬獎金抱不走！全因這項「天條」

2020-01-31 10:00

侵占遺失證件 貪警冒名抽電影票 「熟面孔」洩底

2020-01-31 00:40

互學裝病詐保 一家8人都被訴

2020-01-31 00:40

違規網拍防蟲藥 3年犯3次累積被罰20萬元

2020-01-30 23:46

散播武漢肺炎不實消息 新竹地檢署從嚴從速偵辦

2020-01-30 23:10

夾娃娃機擺鞭炮 未賺反虧

2020-01-30 23:05

林口長庚驚傳武漢肺炎病例？ 兩網友傳假訊息遭法辦

2020-01-30 21:21

網紅「米砂」偷拍前男友LINE對話 法院判賠6萬1

2020-01-30 18:33

警PO「帶武漢好料回家」調職又起訴 八德警分局不回應

2020-01-30 17:11

武漢肺炎疫情升溫 調查局查獲SARS相關假訊息

2020-01-30 16:59

欠稅30幾萬實在繳不出 近6千萬透天厝遭法拍欲哭無淚

2020-01-30 16:29

花蓮家族8人裝病詐保千萬 有醫生仍堅持診斷無誤

2020-01-30 16:08

台北分署春節後首場拍賣 原北市中興高中校地下周標售

2020-01-30 15:59

假國手警察PO「帶武漢好料回家」 檢方2天迅速起訴他

2020-01-30 15:48

「金錢能腐蝕人心！」家族成員互學裝病詐保千萬

2020-01-30 15:37

交往送保時捷當禮物 他分手向前女友討31支名表+295萬

2020-01-30 15:23

飛機撞計程車 最「幸運」小黃司機求償興航4百萬敗訴

2020-01-30 15:03

男子玩翻醉倒停車場遭洗劫 夜店兩員工涉案被訴

2020-01-30 14:40

女兒被老師打肚子？母親控幼兒園「人間煉獄」要賠錢！

2020-01-30 13:54

男酒後打1歲童還將妻兒藏2樓 檢警逮捕聲請羈押

2020-01-30 13:45

新北警員侵占近百遺失證件參加抽獎 法官批：敗壞官箴

2020-01-30 13:18

轉貼網路假訊息誤導他人 刑事責任和罰錢下場很慘

2020-01-28 09:37

每個人都想多分一點…對於「遺產」我們要有正確的觀念

2020-01-27 08:36

家暴、虐童事件層出不窮 狠心爸媽會受到怎樣的法律制裁？

2020-01-26 14:02
看更多

熱門文章

師大操場慢跑被女子搭訕 男子車內遭裝GPS追蹤

2020-01-31 13:45

保全打擊犯罪 20萬獎金抱不走！全因這項「天條」

2020-01-31 10:00

金門首起網路散播武漢肺炎不實疫情案 女子遭罰10萬

2020-01-31 11:23

不滿空姐女友提分手 電信主管嗆洩3千張私密照遭判刑

2020-01-31 10:23

中央山脈南二段大雪阻路 11名山友受困轆轆谷山屋求援

2020-01-31 00:37

林口長庚驚傳武漢肺炎病例？ 兩網友傳假訊息遭法辦

2020-01-30 21:21

傳遞童綜合醫院封院假消息 台中21歲工人遭起訴

2020-01-31 18:14

寶寶打預防針的醫院有武漢肺炎？年輕媽傳假消息被法辦

2020-01-31 10:49

前竹市議員詐領助理費 竹檢發監執行

2020-01-31 12:16

影／中和連棟工廠逢祝融 延燒一旁廠房幸無人受困

2020-01-30 22:17

兒子開槍傷人 父親涉教唆被檢察官聲押

2020-01-30 23:52

正宮抓包！人夫虧小三賺到精華液 辯房東房客撇鹹濕對話

2020-01-31 13:03

散播武漢肺炎不實消息 新竹地檢署從嚴從速偵辦

2020-01-30 23:10

警PO「武漢好料」被起訴 葉毓蘭：史上偵結最迅速案件

2020-01-31 10:14

遭台東富岡港貨輪擦撞 客輪船體小部損壞

2020-01-31 10:46

宜蘭執行分署拍賣會夯賣 從手機到大學旁小套房都有

2020-01-31 11:35

影／女登山客眠月線失足7公尺橋下 右腳腳踝膝蓋變形

2020-01-30 23:10

互學裝病詐保 一家8人都被訴

2020-01-31 00:40

保力達PVC瓶蓋被追繳3億 聲請釋憲失利

2020-01-31 16:51

情人當不成對簿公堂 怨女嗆「腦滿腸肥豬樣子」挨告

2020-01-31 11:46

民眾散布武漢疫情假消息 醫院鄭重聲明提告

2020-01-31 15:53

侵占遺失證件 貪警冒名抽電影票 「熟面孔」洩底

2020-01-31 00:40

網路散播武漢肺炎疫情謠言 2男女吃官司

2020-01-31 11:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top