傳遞童綜合醫院封院假消息 台中21歲工人遭起訴

武漢肺炎疫情全球矚目，本月27日，台中市21歲王姓工人在臉書社群「沙鹿之美」散布「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了已經封院了請不要在去了」不實訊息，台中地檢署今依誹謗罪與傳染病防治法起訴，王男訊後3萬元交保；另，宋姓少女在臉書社群「梧棲串起來」散布「完了完了完了」等語與童綜合醫院截圖等不實訊息，台中地檢今移送台中地院少年法庭處理。

起訴書指出，本月27日晚間8點17分，王姓男子在臉書社群「沙鹿之美」發布貼文，「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了已經封院了請不要在去了」文字，雖然文字上架不到10分鐘即下架，卻已引發網友恐慌、瘋狂轉傳。

同日晚間8點36分，宋姓少女在臉書社群「梧棲串起來」發布「完了完了完了」文字與一張童綜合醫院進行消毒圖片與「童醫院封院了」、「武漢肺炎」、「全面消毒封院」、「急診室出現武漢肺炎患者」的疫情謠言對話文字，散布不實訊息。

翌日，台中地檢署接獲童綜合醫院醫護人員情資，指醫院內總機被民眾詢問電話打爆，院方昨晚已第一時間到兩社團群組發文澄清，院內沒有封院、也無武漢疫情患者，但仍造成民眾恐慌、詢問。

台中地檢署檢察官鄭葆琳指揮台中市警局清水分局清查兩處臉書社團謠言散播來源，密集傳訊相關證人7人及被告2人，訊後王男以3萬元交保，宋姓少女移送台灣台中地方法院少年法庭依法處理。誹謗罪可處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。傳染病防治法可處300萬元以下罰金。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，臉書社群「沙鹿之美」內有8萬多名社團成員，臉書社群「梧棲串起來」則有4萬5千多名成員，不實訊息對民眾影響甚鉅，不可輕忽。童綜合醫院也對王男、宋姓少女提出誹謗告訴。