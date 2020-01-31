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保力達PVC瓶蓋被追繳3億 聲請釋憲失利

2020-01-31 16:51聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

同樣含聚氯乙烯成分，「保力達Ｂ」比醬瓜罐頭的瓶蓋小，但因瓶身重，要繳更多的回收清...
同樣含聚氯乙烯成分，「保力達Ｂ」比醬瓜罐頭的瓶蓋小，但因瓶身重，要繳更多的回收清除處理費，保力達董事長呂百倉不滿。資料照片。 記者林孟潔／攝影
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生產酒藥「保力達Ｂ」馳名的保力達公司，因先前的螺旋鋁蓋內墊使用聚氯乙烯（ＰＶＣ）材質，環保署2013年要求補繳3億的回收清除處理費，保力達不服，提訴願、行政訴訟皆遭駁，聲請釋憲大法官今作出釋字788號解釋，認定廢棄物清理法與環保署相關公告未違背法律保留、平等、授權明確性原則，判定合憲。

大法官指出，回收清除處理費是國家對人民所課徵的金錢負擔，人民受憲法保障的財產權因此受限制，而課徵目的、對象、費率、用途應以法律訂定，考量政策目的、不同材質廢棄物對環境的影響、處理技術等因素，中央主管機關獲立法授權後，對課徵對象、費率有一定決定空間。

大法官1月6日曾召開說明會，當時保力達董事長呂百倉說「不是不願繳」，但公司用的瓶蓋小卻繳得比瓶蓋大的醬瓜還多，「比例上不公平」。

聲請代理人盛子龍指出，同樣是600毫升裝，玻璃瓶加瓶蓋總重385公克，回收費要1.19元，若瓶身全由ＰＶＣ製成，危害更大，因總重30克，回收費僅0.46元，明顯不合理。盛表示，聲請釋憲的目的不是反對環保或是推卸責任，公司產品以玻璃瓶為主，ＰＶＣ瓶蓋能增加咬合力，當時也是國際通行的技術，本案凸顯法律保留密度不足，單單用特別公課來規範，密度過寬。

保力達認為環保署2010年查驗時，將瓶蓋內墊視同「附件」，這與之前的認定不同，根本無法預見，主張有違保留、平等原則，課徵標準違反比例原則。目前保力達的瓶蓋內墊已改為聚乙烯（ＰＥ）材質。律師張靜如說，因生產的是酒藥，考慮到藥效性需實驗，環保署在查核時已陸續改用ＰＥ，非「被發現」才更換。

鑑定人柯格鐘認為，公課已隱含立法價值，政府要減少ＰＶＣ使用不能靠稅捐或公課的方法，他認為這樣無法達到目的，若真要禁用，應用處罰或刑罰。環保署代理人陳修君律師表示，保力達認為瓶罐使用ＰＶＣ的成分少，收費應該比較低，但環保署的著眼點是希望「都不要使用」，希望廠商使用不危害環境的材質。

環保署表示，因「附件」很多，要分開回收有相當困難，也要訂適當費率、主管機關查核，這會造成申報成本高漲，實務上不可行；若瓶罐要將ＰＶＣ內墊分開計算，也會讓業者缺乏變更的動力。鑑定人顏秀慧說，管制ＰＶＣ是世界共識，它是第一類致癌物質，雖用途多但不適合用於食器，若沒經1000度高溫燃燒，氯原子焚化後可能產生戴奧辛，而掩埋也無法分解。

大法官在788號解釋主要分為兩項，其一是廢棄物清理法第16條第1項，其二是該法第15條和授權訂定的行政院環境保護署相關公告，大法官都認為都合憲。大法官也說明，回收清潔處理費的性質雖然和稅捐不一樣，但這也是國家對人民所課徵的金錢負擔，如由法律授權以命令訂定，且授權符合具體明確的要求，為憲法所許。

環保署大法官廢棄物釋憲

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